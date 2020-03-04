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Происшествия Дети в подмосковном детском саду отравились крысиным ядом Пять детей в подмосковном детском саду отравились оставленным без присмотра ядом для крыс, после оказания медпомощи их отпустили домой, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

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