Экономика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Политика
Песков спрогнозировал улучшение ситуации с доходами россиян
Недовольство президента России Владимира Путина стагнацией реальных доходов населения прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Журналисты интернет-издания "Версия Инфо" узнали, где могут прятать всеми любимую артистку.
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ВС Турции в Сирии понесли новые потери
Турецкие вооружённые силы в Сирии понесли новые потери. Сообщается о гибели двух солдат и о ранениях шестерых человек.
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Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка
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Общество
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Володин отметил, что правительство и Госдума раньше обычного корректируют основные параметры бюджета, так как обычно изменения госсметы рассматриваются ближе к лету, после оценки его исполнения в первом квартале года.
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Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
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Федор и Светлана Бондарчук после развода продолжают вместе заботиться о дочери. Ранее Светлана объясняла, почему Варя живет за рубежом.
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Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 4 марта
Случаи заражения обнаружены в 72 странах (+8 за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 166 человек.
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Зайцева на слушаниях в CAS заявила, что никогда не принимала допинг
Общество
Арестованный экс-министр Абызов решил жениться
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Радаев о капремонте жилья: «Проблема нарастает, как снежный ком»
Сегодня в правительстве Саратовской области состоялось селекторное совещание по реализации программы капремонта.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Здоровье
31 человек в Волгограде находится на карантине по коронавирусу
В Волгограде 31 человек находятся на карантине по коронавирусу. Все они прибыли из Китая, Кореи и Италии.
Общество
Алексей Панин признался, что хочет навсегда уехать из России
Футбол
Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в Кубке России
В рамках четвертьфинальной стадии Кубка России «Спартак» примет своих главных соперников ЦСКА.
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Дети в подмосковном детском саду отравились крысиным ядом
Пять детей в подмосковном детском саду отравились оставленным без присмотра ядом для крыс, после оказания медпомощи их отпустили домой, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.
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Россию на «Евровидении» представит группа Little Big
Экономика
Минфин закупит минимум валюты за два года
Минфин России в марте планирует закупить минимальное с начала действия бюджетного правила количество валюты — 133,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства.
Футбол
«Зенит» сегодня сыграет с «Ахматом» в четвертьфинале Кубка России
В среду, 4 марта «Зенит» сыграет с «Ахматом» в рамках четвертьфинального матча Кубка России.
Хоккей
Чернышенко поручил Минспорту сохранить молодых хоккеистов в РФ
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта совмествно с Федерацией хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) разработать программу по сокращению количества игроков, уезжающих выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).