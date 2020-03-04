Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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