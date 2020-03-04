Экономика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Политика
В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука
«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Политика
ФРГ передаст России данные о советских военнопленных
Главы внешнеполитических ведомств Германии и РФ подписали соглашение о передаче информации о 500 тыс. военнопленных и интернированных советских граждан, которые погибли в германском плену.
Армия и оружие
Турция умеет воевать, но не хочет войны в Сирии, заявил Эрдоган
Турция умеет воевать, но не хочет войны в Сирии, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Армия и оружие
Странный монтаж видео с турецкого БПЛА, взорвавшего тульский «Панцирь», обсуждают в Сети
В Сети разгораются споры о том, для чего турецким военным понадобилось осуществлять монтаж.
Футбол
«Урал» показал состояние поля в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с «Шинником»
Здоровье
В РФ мужчины в два раза реже ходят в поликлиники, чем женщины
По словам министра, мужчины в возрасте от 18 до 65 лет ходят в поликлиники в два раза реже, чем женщины того же возраста, сообщает РИА Новости.
Футбол
Омский «Иртыш» подал заявку на лицензирование в ФНЛ
«Иртыш», лидирующий в Олимп-ПФЛ (группа «Восток»), подал заявку на лицензирование в Олимп-ФНЛ в следующем сезоне.
Здоровье
В Польше зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции в Варшаве "Это пациент, который приехал из Германии", - сказал министр.
Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Гаджеты
Apple заплатит полмиллиарда долларов владельцам старых iPhone
Сообщается, в частности, что производитель может выплатить по 25 долларов за каждый пострадавший смартфон.
Политика
CNBS: Байден побеждает на праймериз демократов в Вирджинии
Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штате Вирджиния согласно прогнозам телеканала CNBS.
Политика
Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании
Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба.
Кино
Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о похоронах Сталина
Политика
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Политика
В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса
Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедове
В Домодедове Московской области прилетевший из Италии пациент с симптомами коронавируса сбежал из больницы.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Музыка
Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Биатлон
МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей
Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Происшествия
Мэр волгоградской Михайловки стал фигурантом уголовного дела
Футбол
«Зенит» сегодня сыграет с «Ахматом» в четвертьфинале Кубка России
В среду, 4 марта «Зенит» сыграет с «Ахматом» в рамках четвертьфинального матча Кубка России.
Происшествия
Заключенные устроили погром в колонии с экс-полковником Захарченко
Заключенные мордовской исправительной колонии, где отбывает наказание экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, устроили погром в отряде.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Общество
ЦИК распределил средства на голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК России утвердил распределение средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам, следует из постановления, принятого на заседании в среду.