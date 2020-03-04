Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Читать в источнике
Комментировать2,3K
с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБК02:44

Подробнее о событии

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

РБК03:51

Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

Коммерсантъ02:32

Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru02:18

Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

Известия02:18

Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Газета.Ru03:51

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русском01:34

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС01:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Политика

В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука

«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.
REGNUM 04:45
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Политика

ФРГ передаст России данные о советских военнопленных

Главы внешнеполитических ведомств Германии и РФ подписали соглашение о передаче информации о 500 тыс. военнопленных и интернированных советских граждан, которые погибли в германском плену.
Победа РФ 04:35
Армия и оружие

Турция умеет воевать, но не хочет войны в Сирии, заявил Эрдоган

Турция умеет воевать, но не хочет войны в Сирии, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
РИА Новости 04:46
Армия и оружие

Странный монтаж видео с турецкого БПЛА, взорвавшего тульский «Панцирь», обсуждают в Сети

В Сети разгораются споры о том, для чего турецким военным понадобилось осуществлять монтаж.
Тульская служба новостей 03:29
Футбол

«Урал» показал состояние поля в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с «Шинником»

RT на русском 05:34
Здоровье

В РФ мужчины в два раза реже ходят в поликлиники, чем женщины

По словам министра, мужчины в возрасте от 18 до 65 лет ходят в поликлиники в два раза реже, чем женщины того же возраста, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:32
Футбол

Омский «Иртыш» подал заявку на лицензирование в ФНЛ

«Иртыш», лидирующий в Олимп-ПФЛ (группа «Восток»), подал заявку на лицензирование в Олимп-ФНЛ в следующем сезоне.
Sports.ru 00:46
Здоровье

В Польше зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом

Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции в Варшаве "Это пациент, который приехал из Германии", - сказал министр.
РИА Новости 02:16
Армия и оружие

В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам

Российская газета 04:59
Гаджеты

Apple заплатит полмиллиарда долларов владельцам старых iPhone

Сообщается, в частности, что производитель может выплатить по 25 долларов за каждый пострадавший смартфон.
ToDay News Ufa 02 марта в 15:30
Политика

CNBS: Байден побеждает на праймериз демократов в Вирджинии

Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штате Вирджиния согласно прогнозам телеканала CNBS.
RT на русском вчера в 19:38
Политика

Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании

Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба.
REGNUM 04:08
Кино

Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о похоронах Сталина

Русская Планета вчера в 05:11
Политика

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
RT на русском 04:46
Политика

В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса

Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Rambler News Service 05:26
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедове

В Домодедове Московской области прилетевший из Италии пациент с симптомами коронавируса сбежал из больницы.
Lenta.ru 02:09
Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Происшествия

В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета

Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Российская газета 03:40
Музыка

Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

Газета.Ru вчера в 01:02
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Известия 02 марта в 11:42
Биатлон

МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
RT на русском 03:13
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
ТАСС вчера в 03:59
Происшествия

Мэр волгоградской Михайловки стал фигурантом уголовного дела

Российская газета 05:17
Футбол

«Зенит» сегодня сыграет с «Ахматом» в четвертьфинале Кубка России

В среду, 4 марта «Зенит» сыграет с «Ахматом» в рамках четвертьфинального матча Кубка России.
Gazeta.SPb 01:43
Происшествия

Заключенные устроили погром в колонии с экс-полковником Захарченко

Заключенные мордовской исправительной колонии, где отбывает наказание экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, устроили погром в отряде.
Газета.Ru 05:02
Кино

Максим Болдри сыграет главную роль в новом «Властелине колец»

Газета.Ru 03:19
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
Общество

ЦИК распределил средства на голосование по поправкам в Конституцию

ЦИК России утвердил распределение средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам, следует из постановления, принятого на заседании в среду.
РИА Новости 03:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное