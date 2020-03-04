Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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с чего всё началось

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

Путин признал, граждане страны не могут "ждать годами" решения вопроса роста реальных доходов.
ТАСС01:31

Подробнее о событии

Путин объяснил падение доходов россиян «объективными обстоятельствами»

РБК02:44

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС01:31

Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

Известия02:18

Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru02:18

Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Газета.Ru01:59

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русском01:34

Путин: мы должны что-то сделать со стагнаций доходов россиян

Коммерсантъ02:32
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Общество

В Саратове снова сорван аукцион по строительству школы в «Авиаторе»

КП - Саратов 00:06
Политика

Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник»

Газета.Ru 02:24
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 23:15
Общество

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН вчера в 08:49
Политика

Котюков назначен на пост замминистра финансов

Бывший глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков назначен на должность заместителя министра финансов.
iReactor вчера в 05:51
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Общество

Правительство запретило вывозить из России медицинские маски

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
RT на русском 01:11
Происшествия

В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте

СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
RT на русском 02:08
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM вчера в 02:40
Экономика

Мишустина попросили разрешить госзакупки у предприятий ОПК без торгов

Сергей Чемезов попросил Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина предоставить государственным и муниципальным заказчикам право закупать гражданскую продукцию у предприятий ОПК с использованием механизма единственного поставщика на срок до 2-х лет.
The Moscow Post 01:05
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости 02:42
Футбол

Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в Кубке России

В рамках четвертьфинальной стадии Кубка России «Спартак» примет своих главных соперников ЦСКА.
ГЛАС.RU 00:59
Шоу-бизнес

Жена Константина Ивлева застукала его с любовницей и подала на развод

StarHit.ru 02:00
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место

Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:32
Происшествия

В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус

В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Российская газета 02:25
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Футбол

Дель Пьеро включил Аршавина в топ-3 лучших футболистов из России

Чемпион мира по футболу, экс-нападающий «Ювентуса» итальянец Алессандро Дель Пьеро назвал троих лучших футболистов из России.
Metaratings вчера в 08:17
Экономика

Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

Авторы указывают на то, что планируемое «быстрое снижение уровня бедности обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски не достижения прогнозных значений».
BFM.ru 02:14
Здоровье

Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве

Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport вчера в 09:45
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Газета.Ru вчера в 03:50
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Темная лига справедливости: Апокалипсис»

В сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис".
Piter.tv вчера в 07:06
Происшествия

Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м

На территории рынка в Адлере произошло возгорание, огнем охвачено 500 кв. м. Об этом сообщили ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду, 4 марта.
Известия 01:00
Здоровье

В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.
RT на русском 02:41
Происшествия

В Иркутске произошло массовое отравление готовой продукцией из «Слаты»

Сегодня утром, 4 марта, в Иркутске в инфекционную больницу экстренно госпитализировали десять человек с диагнозом пищевой токсикоинфекции.
Байкал24 00:31
Спорт

Российских велогонщиков в ОАЭ поместят на карантин

Команда российских велогонщиков будет помещена на карантин в Объединенных Арабских Эмиратах примерно на 7–10 дней.
Известия вчера в 17:06
Происшествия

Главного свидетеля по делу Хорошавина приговорили к условному сроку

Фото: Ксения Даринская / Sakh.com Вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву - главному свидетелю по делу о взяточничестве, возбужденному против экс-губернатора Александра Хорошавина, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 01:51
Армия и оружие

Уничтожение ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии поставлено под сомнение

Факт уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Ливии вызвал сомнение у пользователей сети.
Тульская служба новостей 02 марта в 13:39
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