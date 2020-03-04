Политика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Путин: Россия уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «одним щелчком пальцев»
Комсомольская правда01:56
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Общество
Двое россиян в ОАЭ заразились коронавирусом
Кроме россиян, заболели также двое граждан Италии и по одному - Германии и Колумбии.
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро после решения ФРС США
Курс рубля начал рост по отношению к доллару и евро на торгах 3 марта после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о понижении ключевой ставки.
Политика
РБК: Путин утвердит поправки в Конституцию в день присоединения Крыма
Президент России Владимир Путин подпишет поправки в Конституцию в день присоединения Крыма к России — 18 марта.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Общество
Правительство запретило вывозить медицинские маски из России
Правительство ввело временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Политика
У Непала возникли проблемы с оплатой Ми-17
Непал не может оплатить России покупку вертолетов Ми-17 из-за проблемы с транзакцией в долларах США по причине антироссийских санкций, сообщил посол южноазиатской республики в России Риши Рам Гхимире.
Происшествия
В школьном бассейне в Чебоксарах погибла девочка
В Чебоксарах ученица одной из школ погибла в бассейне учебного заведения, сообщили в минздраве Чувашии.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra стал снимать лучше после обновления
Авто
Завод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену
Автозавод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену. Как долго продлится такой режим, компания не сообщает.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Происшествия
В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус
В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Происшествия
В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо
В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
Космос
Физик объяснил, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы
Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов отметил, что сейчас человечество еще не располагают аппаратурой, которая выделяет из общего космического шума сигналы внеземных цивилизаций.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о погибшем и пяти пострадавших на Донбассе
В штабе ООС на Донбассе заявили, что 3 марта был убит 1 украинский военный, еще 5 были ранены.
Финансы
Объем торгов на рынках Мосбиржи в феврале вырос на 11,5%
Объем торгов на фондовом рынке в феврале вырос на 71,4% - до 3,952 трлн рублей, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями - на 121,5%, достигнув максимального значения с 2011 года - 1,683 трлн рублей.
Общество
Леди в зелёном: Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Ирландию
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Ирландию с трёхдневным туром.
Экономика
Законодательная власть Хакасии просит помощи у Государственной Думы
При всем скептическом отношении к очередной инициативе властей Хакасии искать помощи в Москве на себя обращает прежде всего факт, что в адрес четвертого человека в государственной иерархии страны обращается не весь Верховный Совет, а только Президиум парламента.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Политика
Премьер-министр Украины подал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке, передаёт 3 марта украинское издание «Страна».
Здоровье
В Польше обнаружен первый случай заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский подтвердил, что в стране обнаружен первый случай заражения коронавирусом, передает ТАСС.
Экономика
ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, следует из материалов базы «Электронное правосудие».
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Происшествия
В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте
СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.