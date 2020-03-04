с чего всё началось

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Происшествия Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части.

Общество Екатерина Диденко проводила мужа в последний путь Ранее KazanFirst сообщал, что Екатерина Диденко продолжает похороны в прямом эфире. Теперь московская блогерша хоронит мужа по приглашениям.

Происшествия На Урале просят арестовать фигуранта дела о смерти архитектора После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Экономика МСП Банк профинансирует девелопера ООО «Выбор» в Ярославле МСП Банк оказал финансовую поддержку ярославскому застройщику ООО "Выбор", который будет осуществлять строительство по франшизе группы компаний ПИК, сообщает пресс-служба МСП Банка.

Музыка Менеджер Little Big покинул группу после новостей о Евровидении В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.

Гаджеты IFixit отчиталась о ремонтопригодности Samsung Galaxy S20 Ultra Эксперты лаборатории iFixit разобрали по запчастям свежий флагман Samsung Galaxy S20 Ultra и поставили ему три балла за ремонтопригодность.

Общество В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.

Политика Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.

Общество В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Политика Рада назначила нового премьер-министра Украины Новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль. Поддержку ему выразило большинство голосов в Верховной Раде.