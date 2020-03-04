Экономика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.РБКвчера в 02:44
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Футбол
Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
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Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части.
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Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Происшествия
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После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Экономика
МСП Банк профинансирует девелопера ООО «Выбор» в Ярославле
МСП Банк оказал финансовую поддержку ярославскому застройщику ООО "Выбор", который будет осуществлять строительство по франшизе группы компаний ПИК, сообщает пресс-служба МСП Банка.
Общество
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Происшествия
Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России
Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
Политика
Американский суд запросил распорядок дня Пригожина за пять лет с января 2014 года
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на запрос американского суда о его распорядке дня и встречах с начала января 2014 года.
Музыка
Менеджер Little Big покинул группу после новостей о Евровидении
В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Гаджеты
IFixit отчиталась о ремонтопригодности Samsung Galaxy S20 Ultra
Эксперты лаборатории iFixit разобрали по запчастям свежий флагман Samsung Galaxy S20 Ultra и поставили ему три балла за ремонтопригодность.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Общество
В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом
В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Энергетика
«Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти
Общество
Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный
Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный для того, чтобы спокойно пройти домашний карантин.
Футбол
Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед»
"Манчестер Юнайтед" может пополнить свой состав одним из лучших английских форвардов Харри Кейном, который выступает за "Тоттенхэм".
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Биатлон
Директор института физкультуры имени Тихонова: «Методика Хованцева позволяет пробежать пару стартов на свежачка, а потом организм загружается»
Методика Хованцева позволяет пробежать пару стартов на свежачка, а потом организм загружается, и все.
Политика
Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск топовой версии Lada Xray Cross
Российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой модификации Lada Xray Cross, которая получила название Instinct.
Армия и оружие
Россия усилила военное присутствие в Сирии
Россия усилила военное присутствие в Сирии, передает Reuters со ссылкой на результаты мониторинга судоходства в проливе Босфор.
Здоровье
Новые вспышки коронавируса прогнозируют в ряде стран
В ряде стран в ближайшие недели могут произойти новые вспышки коронавируса.
Политика
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Политика
Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Гончаренко
Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Политика
Рада назначила нового премьер-министра Украины
Новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль. Поддержку ему выразило большинство голосов в Верховной Раде.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.