Экономика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Армия и оружие
ВС Турции в Сирии понесли новые потери
Турецкие вооружённые силы в Сирии понесли новые потери. Сообщается о гибели двух солдат и о ранениях шестерых человек.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Политика
Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма
Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Радаев о капремонте жилья: «Проблема нарастает, как снежный ком»
Сегодня в правительстве Саратовской области состоялось селекторное совещание по реализации программы капремонта.
Политика
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Происшествия
Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
Технологии
В Японии представили кровать специально для геймеров
Компания Bauhutte в целом занимается исключительно мебелью для геймеров.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ
Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
Единоборства
Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки посоветовала бойцу ММА Александру Емельяненко задуматься над своим воспитанием.
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Кино
Фанаты отреагировали на возможное участие Генри Кавилла в Marvel
Политика
Премьер-министр Украины подал в отставку
Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля Премьер-министр Украины Алексей Гончарук всё же уходит в отставку.
Политика
Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании
Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба.
Общество
Семь команд осудили соглашение FIA с Ferrari
Команды Формулы 1 Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point и Williams выступили с официальным осуждением соглашения, которое было достигнуто между Farrari и FIA.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»
Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Авто
Volkswagen сокращает производство Skoda Rapid в России
«В связи с нехваткой компонентов (задние фонари от международного поставщика), Volkswagen Group Rus временно сократит ежедневный объем производства модели Skoda Rapid», — сказал собеседник агентства.
Армия и оружие
Самолеты Черноморского флота проводят совместные учения с кораблями
Первым этапом стало совместное пилотирование экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и самолётов-разведчиков Су-24МР.
Политика
Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
Гаджеты
Яндекс.Маркет определил самые популярные смартфоны 2020 года
Яндекс.Маркет провел собственное исследование, в котором были определены самые популярные смартфоны с начала 2020 года.
Политика
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
Шоу-бизнес
Кудрявцева была огорчена назначением Бузовой ведущей премии Муз-ТВ
Ранее стало известно, что новой ведущей премии Муз-ТВ станет Ольга Бузова.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Общество
В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах
В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.