с чего всё началось

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Политика «Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2» Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».

Политика Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.

Происшествия Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.

Единоборства Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки посоветовала бойцу ММА Александру Емельяненко задуматься над своим воспитанием.

Общество В России запретили вывозить из страны медицинские маски Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.

Политика Премьер-министр Украины подал в отставку Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля Премьер-министр Украины Алексей Гончарук всё же уходит в отставку.

Политика Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба.

Общество Семь команд осудили соглашение FIA с Ferrari Команды Формулы 1 Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point и Williams выступили с официальным осуждением соглашения, которое было достигнуто между Farrari и FIA.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Политика Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника» Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».

Происшествия Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.

Авто Volkswagen сокращает производство Skoda Rapid в России «В связи с нехваткой компонентов (задние фонари от международного поставщика), Volkswagen Group Rus временно сократит ежедневный объем производства модели Skoda Rapid», — сказал собеседник агентства.

Политика Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".

Политика Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17 Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.