Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБК02:44

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Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru02:18

Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

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Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

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Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

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Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Газета.Ru03:51

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

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Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС01:31
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Армия и оружие

ВС Турции в Сирии понесли новые потери

Турецкие вооружённые силы в Сирии понесли новые потери. Сообщается о гибели двух солдат и о ранениях шестерых человек.
Ореанда-Новости 03:48
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
РБК 02:00
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Общество

Радаев о капремонте жилья: «Проблема нарастает, как снежный ком»

Сегодня в правительстве Саратовской области состоялось селекторное совещание по реализации программы капремонта.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:39
Политика

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
RT на русском 04:46
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
REGNUM 01:31
Технологии

В Японии представили кровать специально для геймеров

Компания Bauhutte в целом занимается исключительно мебелью для геймеров.
Astera вчера в 13:35
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
СургутИнтерНовости 02 марта в 23:18
Единоборства

Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки посоветовала бойцу ММА Александру Емельяненко задуматься над своим воспитанием.
ProstoProSport вчера в 14:23
Общество

В России запретили вывозить из страны медицинские маски

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Инфорос вчера в 04:06
Кино

Фанаты отреагировали на возможное участие Генри Кавилла в Marvel

NewInform вчера в 09:32
Политика

Премьер-министр Украины подал в отставку

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля Премьер-министр Украины Алексей Гончарук всё же уходит в отставку.
Inc-news.ru 03:04
Политика

Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании

Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба.
REGNUM 04:08
Кино

Максим Болдри сыграет главную роль в новом «Властелине колец»

Газета.Ru 03:19
Общество

Семь команд осудили соглашение FIA с Ferrari

Команды Формулы 1 Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point и Williams выступили с официальным осуждением соглашения, которое было достигнуто между Farrari и FIA.
Motorsport.com Россия 05:15
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Политика

Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»

Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
РБК 04:06
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Известия 02 марта в 11:42
Авто

Volkswagen сокращает производство Skoda Rapid в России

«В связи с нехваткой компонентов (задние фонари от международного поставщика), Volkswagen Group Rus временно сократит ежедневный объем производства модели Skoda Rapid», — сказал собеседник агентства.
Автоновости дня вчера в 08:36
Авто

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

РБК вчера в 22:19
Армия и оружие

Самолеты Черноморского флота проводят совместные учения с кораблями

Первым этапом стало совместное пилотирование экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и самолётов-разведчиков Су-24МР.
Вести.Севастополь 02:27
Политика

Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
РИА Новости 04:59
Гаджеты

Яндекс.Маркет определил самые популярные смартфоны 2020 года

Яндекс.Маркет провел собственное исследование, в котором были определены самые популярные смартфоны с начала 2020 года.
Astera 03:23
Политика

Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
РИА Новости 04:24
Шоу-бизнес

Кудрявцева была огорчена назначением Бузовой ведущей премии Муз-ТВ

Ранее стало известно, что новой ведущей премии Муз-ТВ станет Ольга Бузова.
iReactor вчера в 17:57
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество

В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах

В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.
RT на русском вчера в 22:20
Как работают Яндекс.Новости?
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