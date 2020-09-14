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REGNUM
REGNUM

Путин напомнил Лукашенко позицию Москвы по ситуации в Белоруссии

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.В источнике
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Газета.Ru

Путин: белорусы должны сами разобраться с ситуацией в стране

Газета.Ru09:26
Life.ru

Путин на встрече с Лукашенко: Мы за то, чтобы белорусы сами разобрались с ситуацией в стране

Life.ru09:14
ТАСС

Путин: белорусы сами и без давления извне должны разобраться в ситуации в стране

ТАСС08:57
RT на русском

Путин на встрече с Лукашенко обозначил позицию России по Белоруссии

RT на русском09:05
Известия

Путин заявил Лукашенко о приверженности договоренностям с Белоруссией

Известия08:58
РИА Новости

Путин назвал предложение об изменении конституции Белоруссии логичным

РИА Новости09:11
Lenta.ru

Путин поддержал идею изменить конституцию Белоруссии

Lenta.ru08:57

Цепкало назвал способ лишить белорусскую милицию зарплаты

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что противники нынешней власти должны приветствовать ослабление белорусской экономики для того, чтобы режим не смог выплачивать зарплаты милиционерам.
РБК05:25
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ09:20
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