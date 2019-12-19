Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными. Об этом российский лидер заявил в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии

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