Политика
ИзвестияПутин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии
Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными. Об этом российский лидер заявил в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.
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Путин о давлении властей Эстонии на СМИ: они боятся правды, которую вы несете
Комсомольская правда08:25
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