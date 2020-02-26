Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка.

Президент России Владимир Путин прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом он рассказал в интервью «ТАСС» «20 вопросов Владимиру Путину». Он отметил, что сейчас над этим работают правоохранительные органы.

Политика Киев отреагировал на заявление Суркова о несуществующей Украине Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на заявление бывшего помощника президента России Владислава Суркова о несуществующей Украине, передает Obozrevatel.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».

Общество Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в Москве Спецмониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы вредит российско-китайским отношениям и увеличивает беспокойство среди жителей столицы на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.

Политика Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.

Политика Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских «На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.

Игры Появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps В сети появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps, где различные журналисты поделились своим финальным мнением о метроидвании после нескольких часов игры.

Общество Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Армия и оружие В России рассказали о нарушающих обещания Хафтаре и Сарадже Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж нарушают обещания по перемирию в Ливии и не стремятся к нему.

Происшествия Омские следователи возбудили уголовное дело по делу Дмитрия Федорова Депутат опубликовал Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц из отдела полиции №7 и Росгвардии по факту превышения должностных полномочий при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Дмитрия Федорова.

Происшествия ФСБ проводит обыски в мэрии челябинского города В управлении ЖКХ мэрии Миасса, четвертого по величине городе Челябинской области, 26 февраля сотрудники местного управления ФСБ и следственного отдела провели обыски.