Политика
Моя Москва.онлайнПутин прокомментировал следствие по делу Голунова
Президент России Владимир Путин прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом он рассказал в интервью «ТАСС» «20 вопросов Владимиру Путину». Он отметил, что сейчас над этим работают правоохранительные органы.
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Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка.
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Политика
Киев отреагировал на заявление Суркова о несуществующей Украине
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на заявление бывшего помощника президента России Владислава Суркова о несуществующей Украине, передает Obozrevatel.
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Общество
Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в Москве
Спецмониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы вредит российско-китайским отношениям и увеличивает беспокойство среди жителей столицы на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.
Политика
Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Игры
Появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps
В сети появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps, где различные журналисты поделились своим финальным мнением о метроидвании после нескольких часов игры.
Гаджеты
Nokia воскресит еще один легендарный телефон
Происшествия
Во Франции зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом
Во Франции сегодня, 25 февраля, выявлены два новых случая заражения коронавирусом Covid-2019.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Экономика
Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%
Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года.
Армия и оружие
В России рассказали о нарушающих обещания Хафтаре и Сарадже
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж нарушают обещания по перемирию в Ливии и не стремятся к нему.
Политика
Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова
Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Общество
На Канарах заблокировали отель с туристами из-за коронавируса
В одном из курортных отелей на Канарских островах, из-за итальянца, у которого была выявлена инфекция коронавируса, вся гостиница попала под карантин.
Происшествия
Омские следователи возбудили уголовное дело по делу Дмитрия Федорова
Депутат опубликовал Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц из отдела полиции №7 и Росгвардии по факту превышения должностных полномочий при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Дмитрия Федорова.
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Кино
Начались съемки продолжения фильма «Мир Юрского периода»
В своем официальном Twitter-аккаунте режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок 3-й части фильма «Мир Юрского периода: Власть».
Музыка
Новый психоделический клип Лободы удивил зрителей
Ранее сообщалось: В клипе «Новый Рим» Лобода исполнит танец шестилетней поклонницы.
Происшествия
ФСБ проводит обыски в мэрии челябинского города
В управлении ЖКХ мэрии Миасса, четвертого по величине городе Челябинской области, 26 февраля сотрудники местного управления ФСБ и следственного отдела провели обыски.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила украинским критикам празднования 23 февраля
Певица Maruv (Анна Корсун) в соцсети Instagram поздравила подписчиков с Днем защитника Отечества, отмечаемого в России 23 февраля.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Политика
Премьер-министр Украины опроверг информацию о своей возможной отставке
В середине января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что написал заявление об отставке и направил его президенту Зеленскому.
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
Музыка
Организаторы Ural Music Night назвали хедлайнера фестиваля
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.