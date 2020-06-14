Политика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США. По словам российского лидера, всё это говорит о глубинных кризисах в стране, с которыми власти должны разобраться сами.
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Путин прокомментировал события в США

RT на русском06:02

Путин впервые прокомментировал беспорядки в США

РИА Новости05:17

Путин счел беспорядки в США продолжением ситуации, возникшей после победы Трампа

Интерфакс05:38

Путин объяснил погромы в США

Взгляд.ру05:34

Путин связал беспорядки в США с глубинным кризисом в этой стране

ТАСС05:29

Путин объяснил причины «глубинного кризиса» в США

Вести.Ru05:24

Путин назвал протесты в США проявлением глубинного кризиса

РБК05:58
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Армия и оружие

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

RT на русском 05:12
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Кино

Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет

ИА Красная Весна вчера в 12:34
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ вчера в 05:08
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
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Происшествия

В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 07:05
62
Политика

Полиция разгоняет акцию оппозиции в Армении

Полиция начала операцию по разгону акции у здания Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:18
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Финансы

Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 12 июня в 17:12
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
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Здоровье

В Тверской области 900 зараженных коронавирусом продолжают лечение

900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Афанасий-бизнес вчера в 03:57
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Шоу-бизнес

Марина Кравец показала фото после выписки из роддома

Недавно Кравец поделилась архивным снимком в Instagram, где они стоят возле роддома. Подписчики умилились фотографией.
Lisa.ru 02:45
Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
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Гаджеты

Новое поколение графики AMD Radeon удостоится нового логотипа

Конечная часть видеоролика с демонстрацией игрового процесса Godfall содержала баннер с логотипом AMD Radeon в новом начертании.
3DNews 06:41
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
31
Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
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Футбол

Саленко: «Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией»

Бывший нападающий сборных СССР, России и Украины Олег Саленко поддержал российского нападающего Александра Кокорина, который накануне во время общения в прямом эфире с украинским футболистом Александром Алиевым признался, что хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы.
Sport24.ru вчера в 07:56
Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
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Игры

Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов

Судя по всему, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования от инвесторов, так как в марте 2020 года Cloud Imperium Games сообщила о том, что ей удалось достигнуть суммы в $340 млн.
CyberSport.ru 05:39
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии

Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости 12 июня в 17:37
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Авто

Опубликован список лучших кемперов для путешествий по России

Опубликован список лучших кемперов для путешествий по России. Рынок "домов на колёсах" изучили эксперты издания "Autonews.ru".
Piter.tv 11 июня в 13:40
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Политика

Путин объяснил демократичность поправок к Конституции

Если сегодня президент утверждает премьер-министра с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента назначает министров, то с вступлением поправок в силу ситуация кардинально меняется - и окончательное решение по председателю правительства и кабмину принимает парламент.
Российская газета 07:24
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Общество

Власти Великобритании планируют значительно ужесточить наказания за осквернение военных мемориалов

Ранее участники акций против расизма и полицейского насилия оставили надписи краской на памятниках Черчиллю и павшим британским солдатам, а также сбросили в реку статую торговца и филантропа Эдварда Колстона, чье богатство было связано с работорговлей.
Эхо Москвы 07:31
Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Политика

Путин рассказал, как посоветовал взять аэропорт Косово в 1999 году

Президент Владимир Путин рассказал о событиях 1999 года, когда батальоном ВДВ был взят косовский аэропорт "Слатина".
Московский Комсомолец 06:46
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Футбол

Лодыгин и Довбня вернулись в расположение «Арсенала»

Soccer.ru 06:03
Политика

Сатановский заявил, что США «захлопнули крышку гроба» над делом МН17

США «захлопнули крышку гроба» над делом МН17, отказавшись предоставлять дополнительные материалы по делу о крушении малайзийского Boeing-777.
ФАН вчера в 08:02
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