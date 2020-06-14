Политика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США. По словам российского лидера, всё это говорит о глубинных кризисах в стране, с которыми власти должны разобраться сами.
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Гиперзвуковое оружие, Конституция и США. Путин высказался по острым темам

РИА Новости08:50

Путин прокомментировал события в США

RT на русском06:02

Путин объяснил причины «глубинного кризиса» в США

Вести.Ru05:24

Путин счел беспорядки в США продолжением ситуации, возникшей после победы Трампа

Интерфакс05:38

Путин объяснил погромы в США

Взгляд.ру05:34

Путин связал беспорядки в США с глубинным кризисом в этой стране

ТАСС05:29

Путин назвал протесты в США проявлением глубинного кризиса

РБК05:58
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Общество

Куйвашев не исключил отмены парада Победы в Екатеринбурге

Время Пресс 05:05
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Армия и оружие

Названа главная субмарина 2020 года

Названа главная субмарина 2020 года.
Evo-rus.com 03:30
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Происшествия

Человек, представившийся бойцом UFC, ранил восемь человек

В американском штате Техас человек, которого не пустили в один из баров по причине алкогольного опьянения, ранил из ружья восемь человек, передает BJ Penn.
Газета.Ru вчера в 16:41
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Общество

Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар

Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 09:35
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
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Общество

Тридцатиградусная жара вернется в европейскую часть России

НТВ вчера в 03:17
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Политика

Путин рассказал, почему так важны поправки в Конституцию России

Президент России Владимир Путин рассказал, почему так важны поправки в конституцию страны: все, что прописано в Основном Законе, органы власти и правительство обязаны будут исполнять.
РИА Новости 07:27
29
Здоровье

Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания

Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 06:27
11
Происшествия

В Пулково столкнулись два самолета

Коммерсантъ 07:43
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Политика

В Японии отреагировали на слова Путина о Курильских островах

Газета.Ru 10:12
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Экономика

В России утверждена программа развития угольной промышленности

BFM.ru 07:30
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Политика

Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня

Испания 21 июня откроет границы со странами Шенгена.
Известия 09:16
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Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

РИА Новости 02:59
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Футбол

Аршавин может сменить Рибалту на посту спортивного директора «Зенита»

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин займет пост заместителя спортивного директора петербургского футбольного клуба.
Peterburg2.ru 09:59
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Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
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Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна выписали из больницы

Говорит Москва 08:20
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Здоровье

Диетологи назвали полезные при похудении сладости

Lenta.ru 08:27
Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 12 июня в 05:50
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Религия

Бывший «духовник Поклонской» отказался покидать монастырь

REGNUM 09:24
33
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,7K
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 12 июня в 04:21
1,7K
Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
378
Общество

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников.
Российская газета 05:19
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Общество

Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина

Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
Lenta.ru 07:34
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 12 июня в 09:37
2,2K
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
1,9K
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 12 июня в 20:29
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Происшествия

На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно

Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в Подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
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Политика

Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК вчера в 13:11
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