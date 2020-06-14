Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаПутин прокомментировал беспорядки в США

Протесты в США начались в конце мая 2020 года в Миннеаполисе (штат Миннесота) и распространились на ряд других американских штатов. Причиной для акций стала гибель чернокожего американского гражданина Джорджа Флойда после задержания полицией.
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Путин прокомментировал события в США

RT на русском06:02

Путин объяснил причины «глубинного кризиса» в США

Вести.Ru05:24

Путин считает причиной беспорядков в США глубинные кризисы

Коммерсантъ05:54

Путин объяснил погромы в США

Взгляд.ру05:34

Путин связал беспорядки в США с глубинным кризисом в этой стране

ТАСС05:29

Путин назвал протесты в США проявлением глубинного кризиса

РБК05:58

Путин впервые прокомментировал события в США

РИА Новости05:17
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 12 июня в 04:21
1,7K
Происшествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
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Экономика

«Новатэк» не изменит сроки строительства «Арктик-СПГ»

«Новатэк» не будет откладывать строительство завода «Арктик СПГ – 2». Строительные работы продолжатся, несмотря на эпидемию коронавирусного заболевания и финансово-экономический кризис.
ГЛАС.RU 12 июня в 10:57
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Фигурное катание

Трусова и Плющенко выполнили параллельный двойной аксель

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и бронзовый призер чемпионата Европы - 2020 Александра Трусова выполнили параллельный двойной аксель.
Газета.Ru 05:20
Политика

Путин: без восстановленной России мир был бы хуже и опаснее

«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — сказал президент.
ИА Красная Весна вчера в 15:46
1,7K
Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
539
Происшествия

На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка

В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка.
Российская газета 03:58
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
3,5K
Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
1,3K
Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
2,1K
Общество

В Свердловской области подтверждено еще 254 случая коронавируса

На 14 июня в Свердловской области у 9325 человек выявлен COVID-19.
Kursk.com 03:54
1K
Происшествия

Михаил Ефремов выступил с видеообращением

Культуромания вчера в 03:45
7,5K
Происшествия

В Сочи спасатели дважды выпали из лодки во время учебной тревоги

На одной из приморских зон курорта объявили учебную тревогу. Двое спасателей кинулись в лодку с кругом и резиновым жилетом.
КП - Кубань вчера в 15:18
Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 12 июня в 09:37
2,2K
Армия и оружие

В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны

Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна 12 июня в 11:56
37
Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
215
Общество

Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер

Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер.
Эхо Москвы 07:30
1
Политика

Путин ответил на критику поправок в Конституцию

Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 07:26
1,3K
Здоровье

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
44
Общество

Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина

Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
Lenta.ru 07:34
2
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
503
Общество

Компанию Баффетта заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США

Коммерсантъ 05:16
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Армия и оружие

Представитель ЛНР: у бойцов ВСУ во время обстрела взорвался миномет

ИА Красная Весна 09:13
Происшествия

Озвучены причины крушения катера на Камчатке

Вести.Ru 08:13
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Здоровье

В Тверской области 900 зараженных коронавирусом продолжают лечение

900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Афанасий-бизнес вчера в 03:57
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Армия и оружие

Soha: Россия на Параде Победы покажет «военный сюрприз» для Запада

В качестве сюрприза выступят образцы военной техники.
ToDay News Ufa 06:04
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Экономика

Проблемные регионы получат деньги на развитие

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.
Российская газета 11 июня в 05:26
27
Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
357
Политика

Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать

Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 06:20
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