Политика
Парламентская газетаПутин прокомментировал беспорядки в США
Протесты в США начались в конце мая 2020 года в Миннеаполисе (штат Миннесота) и распространились на ряд других американских штатов. Причиной для акций стала гибель чернокожего американского гражданина Джорджа Флойда после задержания полицией.
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Происшествия
На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 12 июня в 04:21
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Экономика
«Новатэк» не изменит сроки строительства «Арктик-СПГ»
«Новатэк» не будет откладывать строительство завода «Арктик СПГ – 2». Строительные работы продолжатся, несмотря на эпидемию коронавирусного заболевания и финансово-экономический кризис.
ГЛАС.RU 12 июня в 10:57
Фигурное катание
Трусова и Плющенко выполнили параллельный двойной аксель
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и бронзовый призер чемпионата Европы - 2020 Александра Трусова выполнили параллельный двойной аксель.
Газета.Ru 05:20
Политика
Путин: без восстановленной России мир был бы хуже и опаснее
«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — сказал президент.
ИА Красная Весна вчера в 15:46
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка
В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка.
Российская газета 03:58
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Общество
В Свердловской области подтверждено еще 254 случая коронавируса
На 14 июня в Свердловской области у 9325 человек выявлен COVID-19.
Kursk.com 03:54
Происшествия
Михаил Ефремов выступил с видеообращением
Культуромания вчера в 03:45
Происшествия
В Сочи спасатели дважды выпали из лодки во время учебной тревоги
На одной из приморских зон курорта объявили учебную тревогу. Двое спасателей кинулись в лодку с кругом и резиновым жилетом.
КП - Кубань вчера в 15:18
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 12 июня в 09:37
Армия и оружие
В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны
Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна 12 июня в 11:56
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Общество
Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер
Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер.
Эхо Москвы 07:30
Политика
Путин ответил на критику поправок в Конституцию
Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 07:26
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Общество
Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина
Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
Lenta.ru 07:34
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Армия и оружие
Представитель ЛНР: у бойцов ВСУ во время обстрела взорвался миномет
ИА Красная Весна 09:13
Происшествия
Озвучены причины крушения катера на Камчатке
Вести.Ru 08:13
Здоровье
В Тверской области 900 зараженных коронавирусом продолжают лечение
900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Афанасий-бизнес вчера в 03:57
Армия и оружие
Soha: Россия на Параде Победы покажет «военный сюрприз» для Запада
В качестве сюрприза выступят образцы военной техники.
ToDay News Ufa 06:04
Экономика
Проблемные регионы получат деньги на развитие
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.
Российская газета 11 июня в 05:26
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Политика
Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать
Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 06:20