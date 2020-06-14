С момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом. А проигравшая сторона придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность.

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США. По словам российского лидера, всё это говорит о глубинных кризисах в стране, с которыми власти должны разобраться сами.

Общество Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ Певец Филипп Киркоров только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, сказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская. 3,2K

Общество Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. 347

Авто Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта. 178

Общество Испания откроет границы со странами шенгенской зоны Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

Культура Nickelodeon намекнул, что Губка Боб может быть геем Детский телеканал Nickelodeon в официальном Twitter поддержал акцию "Pride month" (ежегодный праздник сексуального разнообразия, проходящий в июне), опубликовав пост, в котором намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию одной из главных своих звезд - Губки Боба из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны". 8

Армия и оружие Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника». 37

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 425

Общество В России за сутки выявили 8835 случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 8835 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.

Политика Болтон готовит бомбу для Трампа Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет. 201

Происшествия Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение. 7,4K

Театры Постановка Калужского драмтеатра вошла в программу проекта «Большие гастроли» Премьера спектакля на калужской сцене прошла в феврале прошлого года, а теперь пьеса попала в программу "Больших гастролей".

Происшествия Молния ударила по вылетевшему из Москвы пассажирскому самолету 13 февраля сообщалось, что в Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus.