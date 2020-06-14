Политика
RT на русскомПутин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США. По словам российского лидера, всё это говорит о глубинных кризисах в стране, с которыми власти должны разобраться сами.
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С момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом. А проигравшая сторона придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность.
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Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
ТАСС вчера в 01:29
Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:34
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Религия
Скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции
Уральский меридиан 00:00
Общество
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
Певец Филипп Киркоров только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, сказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.
РИА Новости 05:35
Политика
Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
Происшествия
В Атланте уволили полицейского, который застрелил темнокожего мужчину
В Атланте уволили полицейского, который при задержании смертельно ранил темнокожего мужчину Рейшарда Брукса.
RT на русском 04:15
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12 июня в 07:26
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили вчера в 01:02
Общество
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Футбол
Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила
РИА Новости 12 июня в 14:44
Культура
Nickelodeon намекнул, что Губка Боб может быть геем
Детский телеканал Nickelodeon в официальном Twitter поддержал акцию "Pride month" (ежегодный праздник сексуального разнообразия, проходящий в июне), опубликовав пост, в котором намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию одной из главных своих звезд - Губки Боба из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".
Газета.Ru 05:43
Армия и оружие
Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки
Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Кино
Фильм «Унесённые ветром» стал хитом на Amazon после скандала с HBO
Фильм «Унесённые ветром» 1939 года возглавил рейтинг продаж компании Amazon в разделе «Фильмы и телепроекты».
News.ru 11 июня в 09:50
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о спасении души Михаила Ефремова после ДТП
Российская телеведущая и блогер Виктория Боня считает, что душа актера Михаила Ефремова «спаслась» после смертельного ДТП в центре Москвы.
iReactor 03:59
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
Общество
В России за сутки выявили 8835 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8835 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.
Lenta.ru 03:45
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии
Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости 12 июня в 17:37
Театры
Постановка Калужского драмтеатра вошла в программу проекта «Большие гастроли»
Премьера спектакля на калужской сцене прошла в феврале прошлого года, а теперь пьеса попала в программу "Больших гастролей".
ГТРК Калуга 12 июня в 10:49
Происшествия
Молния ударила по вылетевшему из Москвы пассажирскому самолету
13 февраля сообщалось, что в Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus.
Lenta.ru 06:06
Здоровье
Хирург Борзуох Мохаммади назвал необычные признаки рака кишечника
Хирург Борзуох Мохаммади рекомендует обратить внимание на несварение желудка, частые острые боли и изжогу, которые могут являться признаками рака.
Дни24 вчера в 05:21