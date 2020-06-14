Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

Здоровье Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом Наиболее опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса являются места скопления людей, такие как офисы, кинотеатры, религиозные учреждения и театры. 3

Политика Глава МИД Украины рассчитывает на улучшение отношений с Грузией Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на спад напряжения в отношениях с Грузией, произошедшего на фоне назначения Михаила Саакашвили на государственный пост на Украине.

Политика Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. 2,4K

Происшествия На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области. 33

Общество В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса Притом, что уже полтора месяца новых случаев заражения в столице Китая не отмечалось. Врачи немедленно начали следствие. 25

Общество Корабли Каспийской флотилии отправились в Петербург на парад ВМФ Пять кораблей и катеров Каспийской флотилии отправились из Астраханской области в Санкт-Петербург.

Гаджеты В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки. 8

Шоу-бизнес Галина Ненашева: «Алла Пугачева выступала у меня на разогреве» В 1972 году после концерта к певице заглянул молодой, но уже известный поэт Илья Резник, а с собой он взял начинающую певицу Аллу Пугачеву.

Армия и оружие США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину Американский крейсер и разведывательные самолеты пытались следить за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь" в Марианскую впадину, рассказали телеканалу "Звезда" представители центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" и Фонда перспективных исследований. 18