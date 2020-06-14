Политика
Газета.RuПутин прокомментировал события в США
Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак публично оскорбила Тимати
Kleo.ru 10:11
Шоу-бизнес
Ушедший со сцены Сташевский вернулся худым и изможденным
Экономика сегодня 07:58
Политика
Израиль начинает шаги по созданию поселения на Голанах в честь Трампа
Израиль приступает к реализации "практических шагов" по созданию поселения на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.
Инфорос 11:29
Здоровье
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Наиболее опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса являются места скопления людей, такие как офисы, кинотеатры, религиозные учреждения и театры.
РИА Новости 12:34
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
Политика
Глава МИД Украины рассчитывает на улучшение отношений с Грузией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на спад напряжения в отношениях с Грузией, произошедшего на фоне назначения Михаила Саакашвили на государственный пост на Украине.
РИА Новости 12:28
Политика
Путин объяснил важность поправок в Конституцию
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля.
9111.ru 09:27
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Происшествия
На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно
Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
Общество
Вильфанд рассказал о возвращении аномальной жары в Россию
Со вторника в европейскую часть России вернется аномальная жара.
РЕН ТВ 12 июня в 21:03
Происшествия
Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП
Известия 12 июня в 18:24
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Общество
Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине
Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
Общество
В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса
Притом, что уже полтора месяца новых случаев заражения в столице Китая не отмечалось. Врачи немедленно начали следствие.
Комсомольская правда 07:12
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Корабли Каспийской флотилии отправились в Петербург на парад ВМФ
Пять кораблей и катеров Каспийской флотилии отправились из Астраханской области в Санкт-Петербург.
АБН 13:21
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Гаджеты
В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon
Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки.
Дни24 13:09
Шоу-бизнес
Галина Ненашева: «Алла Пугачева выступала у меня на разогреве»
В 1972 году после концерта к певице заглянул молодой, но уже известный поэт Илья Резник, а с собой он взял начинающую певицу Аллу Пугачеву.
StarHit.ru вчера в 23:00
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
РИА Новости 07:59
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Армия и оружие
США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Американский крейсер и разведывательные самолеты пытались следить за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь" в Марианскую впадину, рассказали телеканалу "Звезда" представители центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" и Фонда перспективных исследований.
РИА Новости 11:13
Общество
СМИ подсчитали доходы Ефремова
РИА Новости 12:45
Футбол
Данни может вернуться в «Зенит»
Евро-футбол.ру 11:25
Авто
Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор
В ответ на жалобы покупателей компания Genesis решила предоставлять на новый 3,0-литровый турбодизель гарантию в течение 10 лет или 200 тыс. километров пробега.
Тарантас Ньюс 04:59
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33