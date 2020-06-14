Политика

Газета.RuГазета.RuПутин прокомментировал события в США

Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.
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Путин впервые высказался о беспорядках в США

Национальная служба новостей06:06

Путин прокомментировал беспорядки в США

Москва 2405:50

Путин отреагировал на протесты в США

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Путин рассказал о неподчинении губернаторов США Трампу

Газета.Ru06:52

Владимир Путин прокомментировал протесты в США

Говорит Москва05:31

Путин впервые высказался о массовых протестах в США

Телеканал 360°04:34

Путин прокомментировал события в США

Lenta.ru04:28
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак публично оскорбила Тимати

Kleo.ru 10:11
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Ушедший со сцены Сташевский вернулся худым и изможденным

Экономика сегодня 07:58
Политика

Израиль начинает шаги по созданию поселения на Голанах в честь Трампа

Израиль приступает к реализации "практических шагов" по созданию поселения на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.
Инфорос 11:29
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Здоровье

Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом

Наиболее опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса являются места скопления людей, такие как офисы, кинотеатры, религиозные учреждения и театры.
РИА Новости 12:34
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
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Политика

Глава МИД Украины рассчитывает на улучшение отношений с Грузией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на спад напряжения в отношениях с Грузией, произошедшего на фоне назначения Михаила Саакашвили на государственный пост на Украине.
РИА Новости 12:28
Политика

Путин объяснил важность поправок в Конституцию

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля.
9111.ru 09:27
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
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Происшествия

На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно

Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
33
Общество

Вильфанд рассказал о возвращении аномальной жары в Россию

Со вторника в европейскую часть России вернется аномальная жара.
РЕН ТВ 12 июня в 21:03
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Происшествия

Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП

Известия 12 июня в 18:24
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Происшествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
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Общество

Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине

Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
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Экономика

В России утверждена программа развития угольной промышленности

BFM.ru 07:30
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Общество

В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса

Притом, что уже полтора месяца новых случаев заражения в столице Китая не отмечалось. Врачи немедленно начали следствие.
Комсомольская правда 07:12
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,8K
Общество

Корабли Каспийской флотилии отправились в Петербург на парад ВМФ

Пять кораблей и катеров Каспийской флотилии отправились из Астраханской области в Санкт-Петербург.
АБН 13:21
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
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Религия

Бывший «духовник Поклонской» отказался покидать монастырь

REGNUM 09:24
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Гаджеты

В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon

Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки.
Дни24 13:09
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Шоу-бизнес

Галина Ненашева: «Алла Пугачева выступала у меня на разогреве»

В 1972 году после концерта к певице заглянул молодой, но уже известный поэт Илья Резник, а с собой он взял начинающую певицу Аллу Пугачеву.
StarHit.ru вчера в 23:00
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах

РИА Новости 07:59
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском 11:50
Армия и оружие

США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Американский крейсер и разведывательные самолеты пытались следить за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь" в Марианскую впадину, рассказали телеканалу "Звезда" представители центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" и Фонда перспективных исследований.
РИА Новости 11:13
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Общество

СМИ подсчитали доходы Ефремова

РИА Новости 12:45
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Футбол

Данни может вернуться в «Зенит»

Евро-футбол.ру 11:25
Авто

Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор

В ответ на жалобы покупателей компания Genesis решила предоставлять на новый 3,0-литровый турбодизель гарантию в течение 10 лет или 200 тыс. километров пробега.
Тарантас Ньюс 04:59
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Здоровье

Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
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Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
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Как работают Яндекс.Новости?
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