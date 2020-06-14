Политика

Газета.RuГазета.RuПутин прокомментировал события в США

Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.
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Путин впервые высказался о беспорядках в США

Национальная служба новостей06:06

Путин прокомментировал события в США

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Путин рассказал о неподчинении губернаторов США Трампу

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Путин отреагировал на протесты в США

Московский Комсомолец04:47

Путин впервые высказался о массовых протестах в США

Телеканал 360°04:34

Путин прокомментировал беспорядки в США

Москва 2405:50

Путин прокомментировал беспорядки в США

Sputnik Таджикистан03:42
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EA анонсировала Star Wars Squadrons

Piter.tv 08:00
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова

Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
MOS.news 00:25
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Политика

Лукашенко отнял у «Газпрома» банк в день России

Напомним, ранее стало известно, что Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии провел обыски в Белгазпромбанке, в ходе которых были изъяты более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму более полумиллиона долларов.
Свободная Пресса 07:59
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
3,6K
Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы

"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства.
РИА Новости 10:55
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Авто

Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля

Как сообщает издание "АиФ", на территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили вчера в 00:51
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
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Общество

Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России

Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
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Политика

Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня заявил, что готов к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Известия 11:39
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Общество

Стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал в месяц

Экспресс газета 11:56
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Происшествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
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Общество

Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
Вести.Ru 06:23
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Общество

Стало известно о единственном потерпевшем в деле Ефремова

Lenta.ru 11:10
Кино

Стала известна дата выхода военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Ранее СМИ распространяли информацию о том, что Sony продала права на показ военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом платформе Apple TV+.
OvideO.ru 12 июня в 11:32
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением о ДТП

62инфо вчера в 02:05
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Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
2,2K
Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском 11:50
Экономика

Проблемным регионам России выделят средства на развитие

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 11 июня в 05:31
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Наука

Ученые определили, почему одни горы выше других

Немецкие ученые пришли к выводу, что самые высокие массивы на планете образовались из-за воздействия тектонических сил, удерживающих высоту горы на конкретном уровне.
Волга-Медиа 11:45
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru 11:12
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Общество

Нобелевские лауреаты Светлана Алексиевич и Герта Мюллер подписали письмо в поддержку историка Юрия Дмитриева

Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл подписали обращение к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.
Полит.ру 11:06
Происшествия

К Ефремову вновь пришли силовики

В квартиру актера Михаила Ефремова вновь наведался сотрудник Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН).
Росбалт 10:42
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Здоровье

Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова

Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
Бийский рабочий вчера в 02:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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