Политика
Газета.RuПутин прокомментировал события в США
Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.
Читать в источнике
Оценить288
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Игры
EA анонсировала Star Wars Squadrons
Piter.tv 08:00
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова
Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
MOS.news 00:25
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Политика
Лукашенко отнял у «Газпрома» банк в день России
Напомним, ранее стало известно, что Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии провел обыски в Белгазпромбанке, в ходе которых были изъяты более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму более полумиллиона долларов.
Свободная Пресса 07:59
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы
"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства.
РИА Новости 10:55
Авто
Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля
Как сообщает издание "АиФ", на территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили вчера в 00:51
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России
Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня заявил, что готов к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Известия 11:39
Общество
Стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал в месяц
Экспресс газета 11:56
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Общество
Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно
В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
Вести.Ru 06:23
Кино
Стала известна дата выхода военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Ранее СМИ распространяли информацию о том, что Sony продала права на показ военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом платформе Apple TV+.
OvideO.ru 12 июня в 11:32
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением о ДТП
62инфо вчера в 02:05
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Экономика
Проблемным регионам России выделят средства на развитие
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 11 июня в 05:31
Наука
Ученые определили, почему одни горы выше других
Немецкие ученые пришли к выводу, что самые высокие массивы на планете образовались из-за воздействия тектонических сил, удерживающих высоту горы на конкретном уровне.
Волга-Медиа 11:45
Общество
Нобелевские лауреаты Светлана Алексиевич и Герта Мюллер подписали письмо в поддержку историка Юрия Дмитриева
Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл подписали обращение к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.
Полит.ру 11:06
Происшествия
К Ефремову вновь пришли силовики
В квартиру актера Михаила Ефремова вновь наведался сотрудник Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН).
Росбалт 10:42
Здоровье
Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова
Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
Бийский рабочий вчера в 02:30