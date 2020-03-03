Президент РФ Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС прокомментировал сроки, которые получили участники несанкционированных акций. Седьмой эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован во вторник, 3 марта.

Путин прокомментировал сроки за несанкционированные акции в России

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