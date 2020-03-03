Политика

ИзвестияИзвестияПутин прокомментировал сроки за несанкционированные акции в России

Президент РФ Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС прокомментировал сроки, которые получили участники несанкционированных акций. Седьмой эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован во вторник, 3 марта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин о «разгоне» несанкционированных митингов: Не получили разрешения и вышли? Пожалуйте бриться!

Online47.ru07:41

Путин прокомментировал сроки за несанкционированные акции в России

Известия01:37

Путин отправил оппозицию «бриться» в случае отказа на митинг

Национальная служба новостей03:14

Путин: Вышли без разрешения на митинг - пожалуйте бриться

ЗакC.Ру02:46

Стенограмма седьмой серии интервью Владимира Путина для ТАСС

Российская газета01:43

«Пятерочка или десяточка»: Путин рассказал о сроке для оппозиционеров

Deita.ru05:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
Шоу-бизнес

Ольга Бузова стала ведущей Премии МУЗ-ТВ 2020

Вокруг ТВ 05:30
Происшествия

Школьница скончалась на уроке плавания в Чебоксарах

Известия 06:40
Спорт

В Кремле прокомментировали информацию о поддельных подписях Родченкова

В Кремле прокомментировали поддельные подписи Григория Родченкова, ранее являвшегося главой Московской антидопинговой лаборатории.
Актуальные Новости 07:55
Музыка

Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»

Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Lenta.ru 07:18
Общество

СКР предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества у коррупционеров

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции РФ положение о конфискации имущества как уголовном наказании за коррупцию, сообщила во вторник "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 09:11
Происшествия

Полицейские открыли огонь при задержании подозреваемого в Москве

В результате применения полицейскими табельного оружия подозреваемый ранен, отмечают СМИ.
Говорит Москва 08:38
Музыка

У BTS списали 30 000 000 просмотров

Недавно у группы BTS вышел новый клип на песню «ON», и видео за первый час набрало несколько миллионов просмотров.
Popcake вчера в 01:32
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Здоровье

Доктор Мясников объяснил пользу коронавируса

В своем Telegram-канале доктор и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников порассуждал о том, что ситуация с коронавирусом в мире имеет и свои плюсы.
Невские Новости 08:42
Кино

Трейлер анимационного фильма «Связанные» появился в Сети

iReactor 09:32
Общество

Неизвестные разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем

Под Севастополем в районе Сахарной головки неизвестные надругались над могилой неизвестного солдата.
Известия 07:37
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Общество

Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
Известия 09:48
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском 09:35
Футбол

Роналду вылетел в Португалию к матери, перенесшей инсульт

Sport24.ru 08:08
Происшествия

Совершивший экстренную посадку в Перми самолет вылетел в Москву

ТАСС 08:23
Экономика

«Ростелеком» увеличил выручку на 5%

В четвертом квартале прошлого года выручка оператора выросла на 9% — до 94,8 млрд руб.
РБК 05:50
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно взяло курс на порт Суэц

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может поучаствовать в строительстве газопровода "Северный поток-2", направилось в египетский порт Суэц, свидетельствуют данные порталов отслеживания положения морских судов Marine Traffic и Vesselfinder.
РИА Новости 07:10
Политика

Лавров заявил о ненужности «пустых» саммитов в «нормандском формате»

MFA Russia / via Globallookpress.com Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не считает нужным проводить "пустые" саммиты в "нормандском формате" (в них участвуют РФ, ФРГ, Франция и Украина), сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 07:35
Происшествия

Подросток застрелил отца в Забайкальском крае

Подросток в Забайкальском крае застрелил своего отца, сообщает региональное следственное управление СК России.
РБК 04:14
Гаджеты

Xiaomi Black Shark 3 Pro можно будет приобрести за 470 долларов

Новая модель будет стоить в 430 долларов США, а за Black Shark 3 Pro придется заплатить 470 долларов.
Народные новости 00:43
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК вчера в 05:20
Армия и оружие

Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52

Армия РФ получит обновленную версию "Медведя". Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52.
Piter.tv 04:46
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru вчера в 06:48
Технологии

Японская компания создала кровать для геймеров

Японская компания Bauhutte разработала специальную конструкцию для геймеров, в которую входит кровать, стол и несколько тумбочек для хранения вещей.
CyberSport.ru вчера в 10:10
Политика

В Москве пройдет пресс-конференция, посвященная эскалации конфликта Турции и Сирии

Трансляция будет доступна на канале Общественной службы новостей. (Запись пресс-конференции) Мероприятие пройдет по адресу: город Москва, улица Покровка, дом 5 (м. Китай-Город).
Общественная служба новостей вчера в 06:46
Космос

Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны

REGNUM 29 февраля в 15:34
Армия и оружие

В России создадут новый полицейский броневик

Новая полицейская бронемашина с использованием элементов "Атлета" разрабатывается в России.
Российская газета 04:47
Происшествия

Российского блогера-гея выселили из квартиры

Lenta.ru 09:10
Общество

Миллиардер Мордашов рассказал о подготовке к передаче бизнеса детям

Основной владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов разрабатывает план по передаче своего состояния детям, рассказал бизнесмен в интервью Bloomberg.
Forbes 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное