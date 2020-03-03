Политика
ИзвестияПутин прокомментировал сроки за несанкционированные акции в России
Президент РФ Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС прокомментировал сроки, которые получили участники несанкционированных акций. Седьмой эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован во вторник, 3 марта.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова стала ведущей Премии МУЗ-ТВ 2020
Спорт
В Кремле прокомментировали информацию о поддельных подписях Родченкова
В Кремле прокомментировали поддельные подписи Григория Родченкова, ранее являвшегося главой Московской антидопинговой лаборатории.
Музыка
Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»
Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Общество
СКР предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества у коррупционеров
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции РФ положение о конфискации имущества как уголовном наказании за коррупцию, сообщила во вторник "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Происшествия
Полицейские открыли огонь при задержании подозреваемого в Москве
В результате применения полицейскими табельного оружия подозреваемый ранен, отмечают СМИ.
Музыка
У BTS списали 30 000 000 просмотров
Недавно у группы BTS вышел новый клип на песню «ON», и видео за первый час набрало несколько миллионов просмотров.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил пользу коронавируса
В своем Telegram-канале доктор и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников порассуждал о том, что ситуация с коронавирусом в мире имеет и свои плюсы.
Общество
Неизвестные разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем
Под Севастополем в районе Сахарной головки неизвестные надругались над могилой неизвестного солдата.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Общество
Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Футбол
Роналду вылетел в Португалию к матери, перенесшей инсульт
Экономика
«Ростелеком» увеличил выручку на 5%
В четвертом квартале прошлого года выручка оператора выросла на 9% — до 94,8 млрд руб.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно взяло курс на порт Суэц
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может поучаствовать в строительстве газопровода "Северный поток-2", направилось в египетский порт Суэц, свидетельствуют данные порталов отслеживания положения морских судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Политика
Лавров заявил о ненужности «пустых» саммитов в «нормандском формате»
MFA Russia / via Globallookpress.com Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не считает нужным проводить "пустые" саммиты в "нормандском формате" (в них участвуют РФ, ФРГ, Франция и Украина), сообщает ТАСС.
Происшествия
Подросток застрелил отца в Забайкальском крае
Подросток в Забайкальском крае застрелил своего отца, сообщает региональное следственное управление СК России.
Гаджеты
Xiaomi Black Shark 3 Pro можно будет приобрести за 470 долларов
Новая модель будет стоить в 430 долларов США, а за Black Shark 3 Pro придется заплатить 470 долларов.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Армия и оружие
Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52
Армия РФ получит обновленную версию "Медведя". Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Технологии
Японская компания создала кровать для геймеров
Японская компания Bauhutte разработала специальную конструкцию для геймеров, в которую входит кровать, стол и несколько тумбочек для хранения вещей.
Политика
В Москве пройдет пресс-конференция, посвященная эскалации конфликта Турции и Сирии
Трансляция будет доступна на канале Общественной службы новостей. (Запись пресс-конференции) Мероприятие пройдет по адресу: город Москва, улица Покровка, дом 5 (м. Китай-Город).
Космос
Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны
Армия и оружие
В России создадут новый полицейский броневик
Новая полицейская бронемашина с использованием элементов "Атлета" разрабатывается в России.
Происшествия
Российского блогера-гея выселили из квартиры
Общество
Миллиардер Мордашов рассказал о подготовке к передаче бизнеса детям
Основной владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов разрабатывает план по передаче своего состояния детям, рассказал бизнесмен в интервью Bloomberg.