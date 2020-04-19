Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР.

с чего всё началось

"Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции. Он отдельно подчеркнул, что это не военное или политическое, а экономическое объединение.

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 335

Общество В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее. 905

Общество Россия получит 1,6 млн защитных костюмов из Китая До начала мая Россия получит от Китая 1,6 млн защитных костюмов. На данный момент наша страна уже получила 300 тыс. таких костюмов. 7

Политика Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране находится под полным контролем. 415

Политика Мурашко призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения Пандемия коронавируса является поводом задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19. 89

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 56

Здоровье В онкоотделении ДРКБ в Казани повысили меры защиты В Детской республиканской клинической больнице были приняты дополнительные усиленные меры защиты от новой коронавирусной инфекции в онкогематологическом отделении, сообщает пресс-служба медицинского учреждения. 4

Происшествия Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. 533

Экономика Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет. 1K

Происшествия В Ростовской области пациент с коронавирусом сбежал из больницы По данным регионального Роспотребнадзора, на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 232 человека с коронавирусной инфекцией, за сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек. 26

Общество Власти Парижа нашли следы коронавируса в трубах с технической водой Лаборатория организации по обеспечению водоснабжения французской столицы Eau de Paris обнаружила следы коронавируса в трубопроводах с технической водой, которая используется для очистки улиц и других муниципальных нужд.

Здоровье Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. 2,6K

Экономика Новости кризиса 19 апреля: России хватит денег только до 2024 года, ужесточение ипотеки ударит по рынку недвижимости Самым "слабым звеном" в блогосфере оказались тревел-блогеры: они теряют в доходах, поскольку их основные клиенты — туроператоры — в одной только России оценивают свои возможные убытки примерно в 27 млрд руб. Перестроиться всему медиарынку и найти новые точки роста поможет онлайн-конференция, которую URA.RU проведет 24 апреля (пятница) в 16:00 (екб). 4