Политика
РИА НовостиПутин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР
"Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции. Он отдельно подчеркнул, что это не военное или политическое, а экономическое объединение.
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с чего всё началось
Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР.Вести.Ru06:47
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Авто
Новый кроссовер Subaru назвали Evoltis
SpeedMe вчера в 17:38
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Политика
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
Культура
Скончался писатель и журналист Александр Кабаков
Форпост Северо-Запад 03:28
Армия и оружие
ВСУ на Пасху попытались сбросить бомбу на храм в ДНР
Украинские силовики попытались сбросить бомбу на православный храм в Донецкой народной республике (ДНР).
Московский Комсомолец 06:11
Общество
Россия получит 1,6 млн защитных костюмов из Китая
До начала мая Россия получит от Китая 1,6 млн защитных костюмов. На данный момент наша страна уже получила 300 тыс. таких костюмов.
Комсомольская правда 10:13
Гаджеты
Apple поделилась подробностями об изготовлении лицевого щитка для защиты от коронавируса
3DNews 07:38
Политика
Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране находится под полным контролем.
Политика Сегодня 03:00
Политика
Мурашко призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения
Пандемия коронавируса является поводом задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19.
Известия 11:10
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%
Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
Футбол
Вадим Евсеев вспомнил дуэль с Гиггзом и укус Зидана в лысину
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил противостояние с экс-хавбеком сборной Уэльса Райаном Гиггзом.
Bookmaker-ratings.ru 11:25
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Здоровье
В онкоотделении ДРКБ в Казани повысили меры защиты
В Детской республиканской клинической больнице были приняты дополнительные усиленные меры защиты от новой коронавирусной инфекции в онкогематологическом отделении, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Московский Комсомолец 11:00
Общество
Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
Здоровье
В Ростовской области коронавирус обнаружили еще у 35 человек
По информации Роспотребнадзора, на 11:10, воскресенья, 19 апреля на территории Ростовской области зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:26
Здоровье
В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 11 человек
За последние сутки в Ульяновской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 11 человек.
КП - Казань 04:44
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 08:48
Здоровье
В Архангельской области число заразившихся возросло в разы
В Архангельской области за сутки у 68 человек выявлен COVID 19.
Readovka.ru 04:51
Происшествия
В Ростовской области пациент с коронавирусом сбежал из больницы
По данным регионального Роспотребнадзора, на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 232 человека с коронавирусной инфекцией, за сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек.
Интерфакс 10:45
Общество
Власти Парижа нашли следы коронавируса в трубах с технической водой
Лаборатория организации по обеспечению водоснабжения французской столицы Eau de Paris обнаружила следы коронавируса в трубопроводах с технической водой, которая используется для очистки улиц и других муниципальных нужд.
ТАСС 11:14
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплый май
В мае ожидается потепление на большей части территории РФ.
Известия вчера в 01:41
Экономика
Новости кризиса 19 апреля: России хватит денег только до 2024 года, ужесточение ипотеки ударит по рынку недвижимости
Самым "слабым звеном" в блогосфере оказались тревел-блогеры: они теряют в доходах, поскольку их основные клиенты — туроператоры — в одной только России оценивают свои возможные убытки примерно в 27 млрд руб. Перестроиться всему медиарынку и найти новые точки роста поможет онлайн-конференция, которую URA.RU проведет 24 апреля (пятница) в 16:00 (екб).
URA.Ru 11:00
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Футбол
«Севилья» заинтересована в трансфере Азмуна
Испанская пресса сообщает, что "Севилья" заинтересована в приобретении нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.
Soccer.ru 06:47