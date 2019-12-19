Из задач создания союзного государства с Белоруссией не выполнено порядка девяноста процентов. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции с журналистами.

Путин о союзном государстве с Белоруссией: 90% задач не сделано

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Общество Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.

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Здоровье Глава Приамурья поручил отработать вопрос об изъятии с прилавков снюса Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил министерству экономического развития и министерству юстиции проработать вопрос об изъятии снюса из магазинов, за основу он призвал взять опыт Башкирии, сообщает правительство региона.

Политика Путин дал совет мигрантам в России На большой пресс-конференции Владимир Путин во время ответа на вопрос о демографии высказался на тему мигрантов и их ассимиляции в России.

Политика Путин назвал выходной 31 декабря логичным Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.

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Общество 31 декабря в Иркутской области объявлено выходным днем Позже пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области подтвердила, что глава региона Игорь Кобзев подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря 2019 года.

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