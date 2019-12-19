Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаПутин прокомментировал судьбу Союзного государства с Белоруссией

Решение о дальнейшем углублении интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства было принято совместно Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом российский лидер рассказал в ходе большой пресс-конференции.
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Путин оценил деятельность Союзного государства

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главные заявления

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Путина спросили о возможности возглавить «союзное государство» в 2024 году

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Известия06:24

Путин назвал создание Союзного государства с Белоруссией правильным решением

Комсомольская правда06:09
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Политика

Путин раскрыл детали дискуссии по теме президентских сроков

Президент России Владимир Путин рассказал о дискуссии по теме сроков полномочий президента.
News.ru 09:26
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае

Столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder привело к гибели пяти человек в Алейском районе, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
АМИТЕЛ 09:06
Политика

Путин рассказал, как женщина может стать президентом России

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как женщина может стать президентом России.
ТК Звезда 08:01
Политика

ЕС продлил санкции против России

Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.
Российская газета 09:09
Политика

Путин обещал изучить дело осужденного за участие в митингах Котова

Президент России Владимир Путин сказал, что ознакомится с обстоятельствами дела Константина Котова, осужденного за участие в летних несанкционированных митингах в Москве.
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Политика

Путин ответил на сравнение себя с эльфом Добби

В сентябре прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надолго запомнит негативные высказывания со стороны Великобритании в адрес Путина.
Lenta.ru 07:47
Экономика

Отрасль органик-продуктов попросила о моратории на надзорные санкции

Профессиональные ассоциации в преддверии вступления в силу с 1 января 2020 года закона об органической продукции считают критической ситуацию в отрасли и обратились к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву с просьбой ввести годовой мораторий на применение административных санкций по этому закону, говорится в их совместном обращении (имеется в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости 09:18
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
ТАСС 08:55
Общество

Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
Вести.Ru 08:40
Общество

Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи

Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
РИА Новости 09:11
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Политика

Путин заверил, что Россия не собирается «закрывать» интернет

Россия не движется в сторону "закрытия" интернета, закон о суверенном интернете направлен на функционирование Рунета, если страну попробуют отключить от глобальной сети, заявил президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 07:18
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости 07:34
Политика

Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
Экономика сегодня 07:19
Политика

Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС

Вести.Ru 08:30
Политика

Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины

Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Sibnet Новости 05:22
Политика

Путин пообещал построить метро в Екатеринбурге после Красноярска

Владимир Путин ответил на просьбу журналистки из Екатеринбурга о помощи в строительстве метро.
ГЛАС.RU 08:12
Политика

Россия не планирует создавать военный союз с Китаем — Путин

По словам Путина, Россия активно сотрудничает с Китаем, однако не планирует вступать с ним в военный союз.
iReactor 07:27
Происшествия

Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика

Вечерняя Москва 07:50
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Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии

Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.
iReactor 06:53
Политика

Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Политика

Белоруссия настояла на равных условиях при интеграции с Россией

Минск готов следовать договору о Союзном государстве с Москвой и углублять интеграцию, но настаивает на соблюдении равных условий.
Lenta.ru 09:21
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

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РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта

Допинговый скандал WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
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Поставщики забирают свои товары из магазинов «Семья» и «Spar»

Росбалт 06:26
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Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии

Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными.
Известия 08:17
Общество

В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик

РИА Новости 06:52
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 09:22
Кино

В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»

На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Экономика сегодня 01:37
Политика

Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии

Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:02
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