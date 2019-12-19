Решение о дальнейшем углублении интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства было принято совместно Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом российский лидер рассказал в ходе большой пресс-конференции.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае Столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder привело к гибели пяти человек в Алейском районе, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Политика ЕС продлил санкции против России Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.

Политика Путин ответил на сравнение себя с эльфом Добби В сентябре прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надолго запомнит негативные высказывания со стороны Великобритании в адрес Путина.

Экономика Отрасль органик-продуктов попросила о моратории на надзорные санкции Профессиональные ассоциации в преддверии вступления в силу с 1 января 2020 года закона об органической продукции считают критической ситуацию в отрасли и обратились к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву с просьбой ввести годовой мораторий на применение административных санкций по этому закону, говорится в их совместном обращении (имеется в распоряжении РИА Новости).

Происшествия В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира "Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.

Общество Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.

Политика Путин заверил, что Россия не собирается «закрывать» интернет Россия не движется в сторону "закрытия" интернета, закон о суверенном интернете направлен на функционирование Рунета, если страну попробуют отключить от глобальной сети, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.

Политика Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.

Политика Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Политика Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.

Спорт РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта Допинговый скандал WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

Политика Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными.