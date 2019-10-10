Футбол

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования WADA

Требования, которые предъявляет к России Всемирное антидопинговое агентство (WADA), выполняются в полном объеме, заявил президент России Владимир Путин.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

Путин заявил о полном выполнении требований WADA

РБК08:51

Владимир Путин: Россия в полном объеме выполняет требования WADA

Советский спорт09:12

Путин рассчитывает, что в работу России и WADA не будет вмешиваться политика

RT на русском10:11

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Sportbox.RU08:56

Дворкович: «Слежу за выступлением Глушакова. Желаю ему полного выздоровления!»

Sport24.ru10:45

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Матч ТВ08:56

Путин прокомментировал требования WADA к России

РИА Новости08:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Общество

В МВД назвали сумму штрафов для родителей курящих детей

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что родителей или законных представителей несовершеннолетних, которых поймали курящими, предлагается наказывать штрафом от 1,5 до 2 тысяч рублей.
Республика Татарстан 11:20
Происшествия

Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина

Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Происшествия

Airbus A320 экстренно приземлился в Ростове из-за травмата у пассажира

Борт досматривают сотрудники полиции. В Ростове приземлился Airbus A320 следовавший в болгарский город Бургас.
Пятый канал 12:10
Происшествия

Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

ТАСС 03:34
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Экономика

Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК 09:40
Общество

Сын ведущей телеканала NBC прервал прямой эфир

Дни24 11:33
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Происшествия

Родители погибшего солдата из Магнитогорска отсудили 4,5 млн

Доступ1 07:49
Здоровье

Доктор Мясников перечислил продукты, вызывающие развитие рака

Телеведущий и доктор Александр Мясников назвал вызывающие рак продукты. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».
МедиаПоток вчера в 12:01
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM 07:35
Футбол

Путин высказался об идее футбольного «колхоза»

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.
Lenta.ru 13:19
Происшествия

Грузовик и микроавтобус столкнулись под Калугой

Столкновение грузового автомобиля МАН и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло на трассе М-3 "Украина" в Калужской области.
ТАСС 12:19
Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Политика

Владимир Зеленский утратил связь с российскими артистами

Владимир Зеленский утратил связь с большинством российских артистов.
Актуальные Новости 09:22
Хоккей

«Адмирал» одолел «Металлург» в овертайме

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» уступил «Адмиралу» на своем льду.
Спорт-Экспресс 12:17
Политика

Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений

Украине придется выйти из минского процесса, если она не примет до Нового года закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера».
Известия 11:05
Экономика

Новый комплекс по переработке мусора открылся в регионе

Go31.ru 11:04
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции «сильным ударом» из-за военной операции в Сирии

Вашингтон внимательно следит за военной операцией Анкары в Сирии и готов "сильно ударить" по Турции, если она не будет "играть по правилам", заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 10:00
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Футбол

Гвардиола назвал «новым волшебником» 19-летнего хавбека «Ман Сити»

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу 19-летнего хавбека команды Филипа Фодена.
Газета.Ru 08:49
Здоровье

Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей

Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Интерфакс 01:29
Происшествия

Завтра в Брянске простятся с погибшими в ДТП на Речной

Сайт телеканала «Городской» уже неоднократно рассказывал о трагедии, произошедшей вчера, 7 октября, вечером в Брянске на улице Речной.
Городской телеканал (Брянск) 08 октября в 11:44
Политика

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Политика

Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Армия и оружие

Увеличилось количество жертв после обстрела из Сирии по городам Турции

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии.
Газета.Ru 11:53
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
161.ru 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
Допинговые скандалыБольше новостей по теме
Главное