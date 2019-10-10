Президент России Владимир Путин заявил, что страна полностью выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и заинтересована в участии спортсменов в международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

с чего всё началось

Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.

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