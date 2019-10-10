Спорт
РИА НовостиПутин прокомментировал требования WADA к России
Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин заявил, что страна полностью выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и заинтересована в участии спортсменов в международных соревнованиях без каких-либо ограничений.ТАСС Спорт08:13
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:33, Вашингтон
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Трамп пригрозил Турции «сильным ударом» из-за военной операции в Сирии
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«Путем более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не рассматривает возможность приобретения датчиков обнаружения или ракет-перехватчиков, которые могут попасть в ПРО НАТО», — отмечено в комментариях к бюджетному плану Министерства обороны Норвегии.
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Карлос признался, что он спал с Роналдо чаще, чем со своей женой.
Происшествия
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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба может заработать около 30-50 млн рублей по новому контракту с Газпромбанком, рассказал «РБ-Бизнес» эксперт по спортивному маркетингу Филипп Орлов.
Происшествия
В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ
Бывший владелец и глава обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в возрасте 60 лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на друга покойного, заместителя Уральского банковского союза Евгения Болотина.
Происшествия
В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом
Октябрьский районный суд Саратова в четверг санкционировал арест до 7 декабря одного из трех полицейских, задержанных по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщили РИА Новости в суде.
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
Общество
Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач
Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Происшествия
В Башкирии началась проверка разлива промстоков после ЧП на заводе
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Общество
МВД предложило штрафовать родителей курящих детей
МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
Происшествия
Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12
Аэропорт Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 возобновил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэровокзала.
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Политика
Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса
Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
Политика
Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограммы разговоров с Владимиром Путиным.
Политика
Зеленский заявил, что сайт «Миротворец» должен исправлять свои ошибки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сайт "Миротворец" должен исправлять свои ошибки, но сам он закрыть его не имеет права.
Происшествия
В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду
В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду строителям.
Политика
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Спорт
РУСАДА не принимало участия в подготовке письма в WADA
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не участвовало в подготовке объяснения для Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу данных московской лаборатории, сообщает ТАСС.
Авто
Новый Volkswagen Golf показали снаружи и внутри
Volkswagen анонсировал премьеру хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения, которая состоится 24 октября в штаб-квартире компании в Вольфсбурге.
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.
Авто
Kia Seltos ставит рекорды продаж
Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии предложили перенести из-за тайфуна
Политика
Зеленский рассказал, что его не устраивает в Минских соглашениях
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2015 году был подписан в Минске, Киев не устраивает порядок действий, зафиксированный в данном документе С момента подписания соглашения представителями Украины Киев затягивал его выполнение.