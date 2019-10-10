Спорт

РИА НовостиРИА НовостиПутин прокомментировал требования WADA к России

Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
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Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Sportbox.RUвчера в 08:56

Путин об обязательствах перед WADA, борьбе с допингом и поддержке клубов

RT на русскомвчера в 14:23

Дворкович: «Мы больше других заинтересованы в том, чтобы наши спортсмены выступали на Олимпиаде»

Sport24.ruвчера в 10:11

Спорт на равных

Российская газетавчера в 15:56

Путин заявил о полном выполнении требований WADA

РБКвчера в 08:51

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Матч ТВвчера в 08:56

Путин прокомментировал требования WADA к России

РИА Новостивчера в 08:42
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Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Известия вчера в 18:52
Здоровье

В Челябинске в школах и садиках начали вводить карантин по пневмонии

В Челябинске начался рост заболевания пневмониями. Карантин ввели в нескольких школах и детских садах.
74.ru вчера в 23:15
Гаджеты

Microsoft перенесла запуск «октябрьского» обновления Windows на ноябрь

В прошлом году октябрьское обновление Windows 10 October 2018 Update получило номер версии 1809, поскольку было завершено в сентябре 2018 года.
iXBT.com вчера в 07:58
Политика

Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса

Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Российская газета вчера в 04:07
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости вчера в 08:24
Футбол

Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020

Вести.Ru вчера в 16:39
Автоспорт

Вторая тренировка Ф1 может определить порядок старта в Сузуке

После переноса квалификации Гран При Японии на воскресенье из-за тайфуна (с отменой третьей тренировки и всех субботних активностей на трассе) появился риск, что погода вновь может вмешаться в планы Формулы 1.
Motorsport.com Russia 00:11
Здоровье

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Шоу-бизнес

Бузова ответила на критику своей музыки

URA.Ru 00:42
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Происшествия

В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов

В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Происшествия

В МЧС назвали основную причину пожаров в жилых домах

Причиной почти каждого второго пожара в жилых домах россиян является неисправная электропроводка, возгораний домов от печного отопления вдвое меньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Здоровье

Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM вчера в 05:06
Футбол

Дубль Рондона помог Венесуэле крупно обыграть Боливию

Два забитых гола экс-зенитовца Саломона Рондона помогли сборной Венесуэлы в товарищеском матче с Боливией.
Матч ТВ 01:35
Армия и оружие

Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на угрозы президента США Дональда Трампа наказать Анкару из-за операции в Сирии.
Lenta.ru вчера в 23:18
Наука

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Происшествия

На иранском танкере в Красном море прогремел взрыв

Взрыв прогремел на танкере, который принадлежит национальной нефтяной компании Ирана, сообщает агентство ISNA.
РЕН ТВ 01:38
Политика

Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым.
РИА Новости Крым вчера в 09:29
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM вчера в 07:35
Политика

Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК вчера в 17:09
Гаджеты

«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»

Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Шоу-бизнес

Скончалась вдова актера Анатолия Папанова

Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.
Мойка78 вчера в 05:05
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 09 октября в 07:00
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

Ореанда-Новости вчера в 13:43
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:36
Шоу-бизнес

Каким знакам Зодиака не нужно читать гороскопы

Есть люди, которые все воспринимают близко к сердцу. Как сообщает Стерлеград, Скорпионы очень доверяют гороскопам.
Говорит Уфа 00:14
Общество

Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском 09 октября в 17:04
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