Спорт

РИА НовостиРИА НовостиПутин прокомментировал требования WADA к России

Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
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Спорт на равных

Российская газетавчера в 15:56

Путин об обязательствах перед WADA, борьбе с допингом и поддержке клубов

RT на русскомвчера в 14:23

Путин прокомментировал требования WADA к России

РИА Новостивчера в 08:42

Владимир Путин: Россия в полном объеме выполняет требования WADA

Советский спортвчера в 09:12

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Sportbox.RUвчера в 08:56

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Матч ТВвчера в 08:56

Дворкович: «Мы больше других заинтересованы в том, чтобы наши спортсмены выступали на Олимпиаде»

Sport24.ruвчера в 10:11
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Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия вчера в 05:09
Футбол

Сборная России разгромила шотландцев в отборочном матче Евро-2020

Сборная Российской Федерации по футболу разгромила сборную Шотландии в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 со счетом 4:0.
REGNUM вчера в 16:46
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Происшествия

Пропавшую в Саратове девятилетнюю школьницу обнаружили мертвой

Пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой.
Известия вчера в 17:12
Здоровье

Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом

По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
РБК 00:00
Происшествия

В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество

Российская газета вчера в 09:49
Происшествия

Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж

«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 годы, превысила 1 миллиарда рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.
RT на русском вчера в 23:49
Происшествия

В Саратове арестовали трех обвиненных в пытках утюгом полицейских

В Саратове суд заключил под стражу трех сотрудников полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении доставленного в отделение мужчины, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.
РБК вчера в 14:42
Политика

Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ

Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
iReactor 09 октября в 11:51
Политика

Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США

Сколько потеряли рыбаки из-за морской границы с США Первые оценки потерь российских рыбаков из-за действия соглашения Шеварднадзе — Бейкера Счетная палата сделала в 2003 году, документ охватывал период 1991 – 2002 годов.
РБК вчера в 23:00
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 09 октября в 05:43
Армия и оружие

Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Lenta.ru вчера в 12:31
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

RT на русском 09 октября в 15:20
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», у Овечкина дубль

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз" на домашнем льду обыграл "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 6:5. Столичная команда четыре раза по ходу встречи вела в счете, но добиться успеха не смогла.
Вести.Ru вчера в 23:30
Происшествия

Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы

По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
REGNUM вчера в 23:36
Политика

Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США

Газета.Ru вчера в 21:05
Политика

Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами

Известия вчера в 08:17
Происшествия

Бывший владелец Уралтрансбанка скончался в Лондоне

В Лондоне скончался Валерий Заводов, бывший владелец и глава Уралтрансбанка — об этом сообщает Лента со ссылкой на источники, близкие к окружению банкира.
Интермонитор.ру вчера в 10:14
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ вчера в 01:12
Политика

Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России

Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
RuNews24.ru вчера в 02:20
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
РИА Новости вчера в 06:31
Шоу-бизнес

Беременная Решетова ответила на вопрос о замужестве с Тимати

Модель Анастасия Решетова ответила на вопрос подписчиков о том, узаконены ли их отношения с рэпером Тимати.
iReactor вчера в 21:38
Наука

Облучение вылечило крыс от отравления угарным газом

Облучение крови видимым светом вылечило подопытных крыс от отравления угарным газом, сообщает издание Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru вчера в 17:06
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Политика

Зеленский заявил об отсутствии «цивилизации» в украинском Крыму

В находившемся до 2014 года под юрисдикцией Киева Крыму отсутствовали «цивилизация и инфраструктура», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия вчера в 23:38
Технологии

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости вчера в 07:25
Футбол

Сборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020

Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 11:54
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM вчера в 07:35
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