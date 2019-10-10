Спорт
РИА НовостиПутин прокомментировал требования WADA к России
Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
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Армия и оружие
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Политика
Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии
Музыка
Иван Дорн записал трек в поддержку исчезающих видов птиц
В песне музыкант обращается к человечеству от лица редких видов птиц, в записи звучат голоса пернатых.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Политика
Пранкеры Лексус и Вован разыграли американского сенатора
Гаджеты
Отмененный смартфон Xiaomi выйдет уже в октябре
По словам инсайдеров, уже до конца октября этого года ожидать появления нового смартфона, который, скорее всего, будет носить название Xiaomi Mi Note 10.
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Общество
Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Политика
Познер отказался считать Соловьева своим коллегой
Журналист Владимир Познер не считает своим коллегой по профессии телеведущего Владимира Соловьева.
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена на 13 октября из-за тайфуна
Квалификация 17-го этапа Гран-при «Формулы-1», который проходит в Японии, перенесена на 13 октября из-за приближающегося тайфуна.
Политика
Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим
Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.
Политика
Япония усомнилась в возможности сбить российские «Искандеры»
Политика
Раскрыто имя нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп назначит заместителя госсекретаря США Джона Салливана новым послом в России.
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Политика
Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за России
В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом».
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Шоу-бизнес
Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк
В социальной сети Instagram был заблокирован созданный поклонниками аккаунт в поддержку тяжело болеющей российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Футбол
Дзюба открыл счет в матче с шотландцами
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Единоборства
Путин прибыл в Нижний Новгород на форум «Россия — спортивная держава»
Президент РФ Владимир Путин прибыл на стадион «Нижний Новгород», где выступит на пленарном заседании международного форума «Россия — спортивная держава».
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал Турцию «сильным и важным» союзником
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать альянс в случае санкций США против Турции, отметив лишь, что Анкара остается в глазах альянса важным и приверженным союзником.
Политика
Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить поход на Москву
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