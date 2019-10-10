Спорт

РИА НовостиРИА НовостиПутин прокомментировал требования WADA к России

Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
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Путин об обязательствах перед WADA, борьбе с допингом и поддержке клубов

RT на русском14:23

Дворкович: «Мы больше других заинтересованы в том, чтобы наши спортсмены выступали на Олимпиаде»

Sport24.ru10:11

Путин прокомментировал требования WADA к России

РИА Новости08:42

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Sportbox.RU08:56

Путин заявил о полном выполнении требований WADA

РБК08:51

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Матч ТВ08:56

Владимир Путин: Россия в полном объеме выполняет требования WADA

Советский спорт09:12
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Политика

Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Здоровье

В России отзывают опасный препарат от язвы

Препарат "Ранитидин", который ранее входил в список жизненно важных лекарств и использовался без рецепта при лечении изжоги, язвы и гастрита, отзывают из обращения из-за содержания опасного вещества.
Life.ru 12:06
Экономика

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20
Футбол

В Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет

Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.
Коммерсантъ 13:32
Авто

Стартовало производство нового Nissan Juke

Компания Nissan начала производство Juke нового поколения. Автомобиль производится на заводе в британском Сандерленде.
Тарантас Ньюс 12:50
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Шоу-бизнес

На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов

Ugpressa.ru вчера в 11:18
Здоровье

Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты

Известный российский доктор Александр Мясников перечислил вызывающие развитие рака и при этом опасные для здоровья человека продукты, которые мы потребляем практически каждый день, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:50
Происшествия

Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом

Газета.Ru 14:20
Политика

Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами

Известия 08:17
Происшествия

В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия 05:09
Энергетика

«Газпром нефть» может нарастить добычу нефти в 2020 году почти на 5%

"Газпром нефть" может в 2020 году без учета ограничений по сделке ОПЕК+ нарастить добычу нефти с 63 млн т по итогам 2019 года до 65-66 млн т. При этом добыча углеводородов увеличится с 96 млн т в этом году до более чем 100 млн в следующем.
ТАСС 09:56
Происшествия

Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина

Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Общество

Нобелевские премии по литературе получили писатели из Польши и Австрии

РБК 07:05
Футбол

Отказавшаяся показать грудь телеведущая объяснила поведение фанатов

Матч ТВ 04:48
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 01:23
Единоборства

Путин на встрече с боксерами вспомнил о сломанном носе

Глава государства в общении с боксерами вспомнил, как однажды во время занятия этим видом спорта ему сломали нос.
Газета.Ru 13:21
Футбол

Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией

Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
Российская газета 13:37
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Политика

Зеленский анонсировал появление даты «нормандской встречи»

Собеседник, близкий к офису Зеленского, в разговоре с РБК отметил, что встреча в «нормандском формате» возможна в ноябре.
РБК 14:49
Здоровье

ВИЧ-инфекцией в Липецке заразились два подростка

Как сообщил главврач ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Андрей Филатов, это два подростка, один из которых проблемный.
КП - Липецк 10:46
Политика

Зеленский отверг возможность автономии Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».
Rambler News Service 12:24
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Политика

Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной»

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.
Вести.Ru 14:15
Кино

Клона Уилла Смита в «Гемини» сыграла цифровая копия

По словам режиссера картины Энга Ли, молодого персонажа полностью играла цифровая копия.
Piter.tv 10:05
Происшествия

Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

RT на русском 11:32
Политика

Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы

Парламент Кубы избрал председателя Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля президентом страны.
RT на русском 13:53
Технологии

В сети появилось видео экстремальных испытаний автомата АК-201

На официальном YouTube-канале концерна «Калашников» опубликовано видео экстремальных испытаний автомата АК-201.
Профиль 09:17
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