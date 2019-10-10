Президент России Владимир Путин заявил о полном выполнении требований Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые были предъявлены после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.

Гаджеты Nokia 8.2 получил уникальную фронтальную камеру Наши коллеги с ресурса Nokiamob получили по собственным каналам информацию о том, что в Nokia 8.2 применено действительно уникальное для смартфонов этого производителя решение, связанное с фронтальной камерой.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Происшествия В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.

Политика Зеленский заявил о готовности первым звонить Путину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в одностороннем порядке предпринимать действия, чтобы якобы нормализовать отношения с Россией.

Политика Путин назвал угрозу размещения американских ракет в Азии Возможное размещение США ракет средней дальности в Азии касается и России, оно может затрагивать территорию страны, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.

Политика Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Политика Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.

Здоровье Здравоохранение ставят на переучет Региональной статистике не хватает точности Федеральный Минздрав призвал региональные министерства тщательнее собирать данные о состоянии первичного звена здравоохранения, напомнив им о том, что от качества учета будет зависеть финансирование его модернизации.

Здоровье Водителей проверят на хронический алкоголизм Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.