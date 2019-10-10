Спорт
УтроNewsПутин прокомментировал требования WADA к РФ
Президент России Владимир Путин заявил о полном выполнении требований Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые были предъявлены после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове
Политика
Путин заявил о «пощипываниях» из-за его слов о либерализме
Президент России Владимир Путин рассказал, что его «пытаются пощипывать» из-за высказываний о либерализме.
Гаджеты
Nokia 8.2 получил уникальную фронтальную камеру
Наши коллеги с ресурса Nokiamob получили по собственным каналам информацию о том, что в Nokia 8.2 применено действительно уникальное для смартфонов этого производителя решение, связанное с фронтальной камерой.
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Шоу-бизнес
Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией
Происшествия
В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест
В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.
Политика
Зеленский заявил о готовности первым звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в одностороннем порядке предпринимать действия, чтобы якобы нормализовать отношения с Россией.
Политика
Путин назвал угрозу размещения американских ракет в Азии
Возможное размещение США ракет средней дальности в Азии касается и России, оно может затрагивать территорию страны, заявил президент России Владимир Путин.
Экономика
В ФНС сообщили о высоком уровне «серых» зарплат в России
Замглавы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук заявила, что ведомство обнаружило значительное расхождение данных о расходах граждан РФ и их официальных доходах.
Политика
Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим
Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.
Кино
В фильме о Началовой сыграет двойник Пугачевой
Роль Аллы Пугачевой отдана Мирабелле Стрельцовой, полуфиналистке "Минуты славы" и вокальному двойнику Пугачевой.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Политика
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Происшествия
В Лондоне умер бывший владелец «Уралтрансбанка» Валерий Заводов
Экс-владелец «Уралтрансбанка» Валерий Заводов умер в Лондоне в возрасте 60 лет, пишет «Коммерсантъ».
Политика
Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк отреагировала на слова поддержки от Стаса Михайлова
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова за ранее опубликованный пост с поддержкой в адрес актрисы.
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Политика
Познер не считает Соловьева своим коллегой
Журналист Владимир Познер не считает телеведущего Владимира Соловьева своим коллегой по профессии.
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Здоровье
Здравоохранение ставят на переучет
Региональной статистике не хватает точности Федеральный Минздрав призвал региональные министерства тщательнее собирать данные о состоянии первичного звена здравоохранения, напомнив им о том, что от качества учета будет зависеть финансирование его модернизации.
Здоровье
Девочка с «маской Бэтмена» перенесла первую операцию в России
Полугодовалая американка Луна Феннер, которая стала известна как девочка с «маской Бэтмена», перенесла первую операцию.
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Экономика
Дагестанские бизнесмены сотворили «экономическое чудо»
Что любопытно, и год назад Росстат показывал похожие данные по Дагестану: он был на первом месте с показателем средней выручки на одного ИП в 18,5 млн рублей.
Экономика
Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»
МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.