Это был абсолютно кровавый убийца. Только на одной акции на Кавказе он уничтожил 98 человек. Во многих странах при гораздо меньшем количестве погибших объявляют национальный траур. Вдумайтесь? Он участвовал в организации взрывов в московском метро… У вас бандиты гуляют по Берлину!

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин назвал выходной 31 декабря логичным Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.

Кино Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2» Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.

Политика Путин раскрыл самые сложные события во время своего президентства Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти.

Происшествия Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Путин отреагировал на резкие высказывания Джонсона в свой адрес Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о поведении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который не раз неоднозначно высказывался в адрес главы РФ.

Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.

Происшествия Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный» В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Политика Путин рассказал о решении проблемы с закупкой жизненно важных лекарств Президент России Владимир Путин заявил, что у властей есть решение проблемы закупок редких лекарств — оно заключается в регистрации новых цен на препараты при проведении аукционов.

Политика Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Армия и оружие F-35 научился уничтожать «Тор-2ДТ» и «Панцирь-СА» Американское издание отмечает, что подобное упражнение будет иметь важное значение для уничтожения таких угроз, как мобильные системы противоракетной обороны, в частности, российских зенитных ракетных комплексов «Тор-2ДТ» и «Панцирь-СА» в Арктике.

Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.

Политика Путин дал совет мигрантам в России На большой пресс-конференции Владимир Путин во время ответа на вопрос о демографии высказался на тему мигрантов и их ассимиляции в России.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Политика Палата представителей США объявила Трампу импичмент Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.

Политика Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ Президент РФ Владимир Путин признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны.