Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Общество Путин заявил о необходимости упростить погашение ипотеки маткапиталом Глава РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве заявил о необходимости ускорить процедуру погашения ипотеки материнским капиталом.

Общество Украинские чиновники поживились на ремонте моста в Станице Луганской Напомним, мост через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская является единственным официальным пунктом пропуска между контролируемой Киевом территорией Украины и Луганской народной республикой.

Общество В Швеции осудили угрожавшего Грете Тунберг убийством мужчину В письмах мужчина призывал отказаться Тунберг от своих акций по борьбе за климат. Он оскорблял ее, угрожал изнасилованием и убийством.

Политика Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах Израильские и российские дипломаты после переговров договорились меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.

Политика Путин пообещал продолжение индексации пенсий Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.

Экономика Чистое будущее: до 2024 года на экологию потратят 4 трлн рублей В течение 2019 года российские предприниматели выделили 27 млрд рублей на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а всего на реализацию национального проекта «Экология» собрали полтриллиона частных денег, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на форуме «Чистая страна» в инновационном центре «Сколково».

Армия и оружие Боевики сбросили бомбы с беспилотников на военных в Сирии 17 декабря три сирийских солдата погибли, еще 20 получили ранения при отражении атаки боевиков с использованием бронетехники в районе населенного пункта Мешерфа в Идлибе.

Политика Путин высказался на тему захоронения тела Ленина Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал возможность захоронения тела советского государственного деятеля Владимира Ленина.

Наука Следы заражения червем токсокарой нашли у каждого пятого человека на планете 19 процентов людей на Земле хотя бы раз в жизни встречались с паразитическим круглым червем токсокарой, если верить подсчетам ученых, которые проанализировали данные двух с половиной сотен исследований.