Политика
РИА НовостиПутин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
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Происшествия
Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки
Ранее было опубликовано фото предполагаемого стрелка. Однако о его личности ничего не сообщалось.
Политика
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Общество
Путин заявил о необходимости упростить погашение ипотеки маткапиталом
Глава РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве заявил о необходимости ускорить процедуру погашения ипотеки материнским капиталом.
Происшествия
На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП
Белая иномарка марки "Лексус" вылетела на тротуар в результате ДТП на Невском проспекте. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео.
Общество
Украинские чиновники поживились на ремонте моста в Станице Луганской
Напомним, мост через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская является единственным официальным пунктом пропуска между контролируемой Киевом территорией Украины и Луганской народной республикой.
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
Общество
В Швеции осудили угрожавшего Грете Тунберг убийством мужчину
В письмах мужчина призывал отказаться Тунберг от своих акций по борьбе за климат. Он оскорблял ее, угрожал изнасилованием и убийством.
Политика
Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах
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Политика
Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
Гаджеты
Опубликованы рендеры Huawei P40 и P40 Pro
Известный инсайдер OnLeaks опубликовал первые рендеры грядущего флагмана Huawei P40 и P40 Pro.
Экономика
Чистое будущее: до 2024 года на экологию потратят 4 трлн рублей
В течение 2019 года российские предприниматели выделили 27 млрд рублей на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а всего на реализацию национального проекта «Экология» собрали полтриллиона частных денег, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на форуме «Чистая страна» в инновационном центре «Сколково».
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Армия и оружие
Боевики сбросили бомбы с беспилотников на военных в Сирии
17 декабря три сирийских солдата погибли, еще 20 получили ранения при отражении атаки боевиков с использованием бронетехники в районе населенного пункта Мешерфа в Идлибе.
Кино
Вышел первый трейлер высокобюджетного фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кристофер Нолан опубликовал первый трейлер своего нового высокобюджетного шпионского фильма «Довод» (Tenet).
Армия и оружие
Более тысячи разведывательных БПЛА замечено у берегов Крыма за 5 лет
С момента возвращения Крыма в состав РФ - в марте 2014 года - российские военные обнаружили более тысячи разведывательных беспилотников недалеко от полуострова.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Общество
В Steam началась зимняя распродажа
Онлайн-площадка Steam объявила о старте зимней распродажи 2019.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Политика
Путин высказался на тему захоронения тела Ленина
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал возможность захоронения тела советского государственного деятеля Владимира Ленина.
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Совсем недавно Яна Рудковская вместе с Натальей Водяновой поучаствовала в благотворительной акции.
Кино
Составлен список самых ожидаемых кинопремьер 2020 года
Наука
Следы заражения червем токсокарой нашли у каждого пятого человека на планете
19 процентов людей на Земле хотя бы раз в жизни встречались с паразитическим круглым червем токсокарой, если верить подсчетам ученых, которые проанализировали данные двух с половиной сотен исследований.
Наука
Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса
Американские исследователи сняли из космоса, как ледник Купол Вавилова стремительно уходит под воду, превращаясь в огромный ледяной поток.
Футбол
Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне
Генеральный директор Спартака Томас Цорн высказался о работе нового главного тренера команды Доменико Тедеско.
Общество
Путин: никто не отменит плоские тарифы на авиабилеты на Дальний восток
Отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не планируется, у "Аэрофлота" есть резервы на эту программу, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
Здоровье
Педиатр назвала продукты, которыми нельзя кормить младенцев
Врач-педиатр Татьяна Буцкая перечислила продукты, которыми категорически нельзя кормить младенцев. Младенца нельзя кормить сухим молоком.