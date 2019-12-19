Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
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«Радуйтесь, что избавились от этого грузина»: Немецкие СМИ своеобразно перевели слова Путина о Хангошвили

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