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Политика СегодняПутин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Германии
Путин отметил, что только в одной из акций гражданин Грузии убил 98 человек. Также он был одним из участников из организаторов взрывов в московском метро, заявил президент РФ. Российский лидер отметил, что не знает, что произошло с боевиком в Берлине.
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Я знаю, что в Берлине погиб человек, это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик, причем очень жесткий и кровавый человек.
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