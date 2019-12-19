Политика
Комсомольская правдаПутин прокомментировал убийство террориста в Берлине
Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа. Расследование длилось почти полгода, после чего власти страны объявили о выдворении из Берлина российского посла. Такие действия объяснили тем, что Россия якобы мало сотрудничала в расследовании.
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Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка
В Приморье полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении отделения Сбербанка в городе Находка.
Общество
Суд восстановил Олега Пака в должности главврача медцентра ДВФУ
Олег Пак восстановлен в должности главного врача медцентра Дальневосточного федерального университета.
Политика
Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Авто
МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве
В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
Происшествия
В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
Общество
Вильфанд посоветовал москвичам на время забыть о снеге
Температура в Москве в ближайшее время будет доходить до 6 градусов выше нуля, в ближайшие пять-семь дней нет никакой вероятности выпадения снега, заявил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Происшествия
Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии
Взрыв прогремел в жилом доме в южной части американского города Филадельфия (штат Пенсильвания). Инцидент унес жизни двух человек.
Армия и оружие
Год военно-политической работы: Картаполов рассказал о результатах деятельности нового управления ВС РФ
Начальник ГВПУ ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал об итогах работы своего управления, которому исполнился год.
Происшествия
Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к этой спецслужбе.
Армия и оружие
На Украине ввели список высших офицерских званий по образцу НАТО
Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский ликвидировал в войсках институт прапорщиков и старшин, ввел новые звания по образцу НАТО: первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.
Общество
Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров
По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Кино
Джон Бойега раскритиковал фильм «Звёздные войны: Последние джедаи»
Джон Бойега, исполнивший в фильмах «Звёздные войны» роль Финна, раскритиковал подход к созданию картины «Последние джедаи».
Авто
Дилеры рассказали, на сколько с января подорожают автомобили
Дилеры и автопроизводители подтвердили, что ожидающееся подорожание автомобилей с 1 января 2020 года состоится.
Общество
В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг
Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Экономика
Приставов не ждут в банках и ЖКХ
Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Финансы
Рынок приготовился к падению доллара до уровня июня 2018 года
Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "РГ": - Третий день пара доллар / рубль торгуется вблизи отметки 62,5, что является минимальным с лета прошлого года.
Общество
Путин ответил на вопрос об экологии в Красноярске
Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Также президент затронул тему лесных пожаров.
Политика
Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства
На пути строительства Союза России и Беларуси немало сделано, особенно в социальной сфере, однако большинство решений о создании Союзного государства не реализовано.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Экономика
Предельная нагрузка оказалась непосильной
В ноябре, втором месяце с момента введения показателя предельной долговой нагрузки (ПДН), объем выданных потребительских кредитов упал более чем на 11%.
Кино
Disney бьет рекорды по кассовым сборам
Политика
Сенаторы США нашли способ остановить «Северный поток-2»
Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили санкциями подрядчику "Северного потока-2".
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
Политика
«Путин устал и уходит?»: пресс-конференция президента за одну минуту
В Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция президента Владимира Путина 2019.
Общество
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
В США обвинили в мошенничестве отца и дочь, которые несколько лет врали об участии в лотереях, чтобы получить налоговые вычеты за выигранные деньги.
Здоровье
Нижегородская область хочет получить 10 млрд руб. на развитие медицины
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам пресс-конференции Владимира Путина сегодня, 19 декабря, сообщил о том, что регион направит около 10 млрд рублей на программу развития первичной медпомощи.