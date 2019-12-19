Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПутин прокомментировал убийство террориста в Берлине

Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа. Расследование длилось почти полгода, после чего власти страны объявили о выдворении из Берлина российского посла. Такие действия объяснили тем, что Россия якобы мало сотрудничала в расследовании.
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«Радуйтесь, что избавились от этого грузина»: Немецкие СМИ своеобразно перевели слова Путина о Хангошвили

Царьград15:34

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Германии

Известия06:32

Путин: вопрос о выдаче террориста Хангошвили обсуждался на уровне спецслужб РФ и Германии

ТАСС07:17

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

РИА Новости06:51

Путин вновь прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

RT на русском06:42

Путин ответил на вопрос о выдаче убитого в Берлине чеченского боевика

РБК08:06

Путин: Россия не отправляла Германии запрос о выдаче Хангошвили, считая это бессмысленным

Коммерсантъ06:27
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Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка

В Приморье полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении отделения Сбербанка в городе Находка.
РБК 21:21
Общество

Суд восстановил Олега Пака в должности главврача медцентра ДВФУ

Олег Пак восстановлен в должности главного врача медцентра Дальневосточного федерального университета.
Амур.инфо 21:39
Политика

Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
RT на русском 19:57
Авто

МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве

В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Коммерсантъ 20:50
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
РИА Новости 20:24
Происшествия

В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen

РИА Новости 19:24
Общество

Вильфанд посоветовал москвичам на время забыть о снеге

Температура в Москве в ближайшее время будет доходить до 6 градусов выше нуля, в ближайшие пять-семь дней нет никакой вероятности выпадения снега, заявил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РИА Новости 21:04
Кино

Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru 16 декабря в 18:33
Происшествия

Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии

Взрыв прогремел в жилом доме в южной части американского города Филадельфия (штат Пенсильвания). Инцидент унес жизни двух человек.
Российская газета 20:02
Армия и оружие

Год военно-политической работы: Картаполов рассказал о результатах деятельности нового управления ВС РФ

Начальник ГВПУ ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал об итогах работы своего управления, которому исполнился год.
ТК Звезда 20:44
Происшествия

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к этой спецслужбе.
РБК 17:19
Армия и оружие

На Украине ввели список высших офицерских званий по образцу НАТО

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский ликвидировал в войсках институт прапорщиков и старшин, ввел новые звания по образцу НАТО: первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.
Комсомольская правда 17:09
Общество

Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров

По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
Ведомости 16:05
Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости 14:50
Кино

Джон Бойега раскритиковал фильм «Звёздные войны: Последние джедаи»

Джон Бойега, исполнивший в фильмах «Звёздные войны» роль Финна, раскритиковал подход к созданию картины «Последние джедаи».
REGNUM 10:15
Авто

Дилеры рассказали, на сколько с января подорожают автомобили

Дилеры и автопроизводители подтвердили, что ожидающееся подорожание автомобилей с 1 января 2020 года состоится.
News.ru 21:35
Общество

В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг

Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Gazeta.SPb 16:16
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 17:21
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Коммерсантъ 17:31
Финансы

Рынок приготовился к падению доллара до уровня июня 2018 года

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "РГ": - Третий день пара доллар / рубль торгуется вблизи отметки 62,5, что является минимальным с лета прошлого года.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

Путин ответил на вопрос об экологии в Красноярске

Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Также президент затронул тему лесных пожаров.
ДЕЛА.ru 21:38
Политика

Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства

На пути строительства Союза России и Беларуси немало сделано, особенно в социальной сфере, однако большинство решений о создании Союзного государства не реализовано.
Российская газета 06:40
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости вчера в 01:16
Экономика

Предельная нагрузка оказалась непосильной

В ноябре, втором месяце с момента введения показателя предельной долговой нагрузки (ПДН), объем выданных потребительских кредитов упал более чем на 11%.
Коммерсантъ 17:31
Кино

Disney бьет рекорды по кассовым сборам

Аргументы и Факты 17 декабря в 11:26
Политика

Сенаторы США нашли способ остановить «Северный поток-2»

Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили санкциями подрядчику "Северного потока-2".
ТВ Центр 01:20
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
РИА Новости вчера в 09:30
Политика

«Путин устал и уходит?»: пресс-конференция президента за одну минуту

В Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция президента Владимира Путина 2019.
Московский Комсомолец 08:29
Общество

В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами

В США обвинили в мошенничестве отца и дочь, которые несколько лет врали об участии в лотереях, чтобы получить налоговые вычеты за выигранные деньги.
РИА Новости 15:40
Здоровье

Нижегородская область хочет получить 10 млрд руб. на развитие медицины

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам пресс-конференции Владимира Путина сегодня, 19 декабря, сообщил о том, что регион направит около 10 млрд рублей на программу развития первичной медпомощи.
Тема Нижний Новгород 15:35
Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
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