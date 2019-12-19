Политика
Комсомольская правдаПутин прокомментировал убийство террориста в Берлине
Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа. Расследование длилось почти полгода, после чего власти страны объявили о выдворении из Берлина российского посла. Такие действия объяснили тем, что Россия якобы мало сотрудничала в расследовании.
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Финансы
МВФ выделил $500 млн на поддержку реформ в Эквадоре
Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении Эквадору $498,4 млн, в качестве заключительного транша в рамках программы поддержки реформ в стране.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов показали, на кого похож их сын
Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова Миша накануне отметил свой первый день рождения.
Политика
Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем, однако, по его словам, надо проследить, чтобы перенос выходного с мая на декабрь не затронул интересы сельхозпроизводителей.
Авто
В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» почти без пробега
Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Происшествия
В ходе стрельбы на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
При стрельбе на Большой Лубянке в центре Москвы у здания ФСБ погиб сотрудник ведомства.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Политика
«Нафтогаз» сообщил о еще одной трехсторонней встрече по газу до января
19 декабря в Берлине по итогам трехсторонних консультаций «Нафтогаз» и «Газпром» подготовили проект нового соглашения по транзиту газа через территорию Украины.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Космос
В NASA обнаружили новый вид магнитного взрыва на Солнце
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Наука
Выяснены результаты реформы присуждения ученых степеней
Исследователи из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге проанализировали статистику защит, чтобы понять, как изменилась динамика присуждаемых ученых степеней после реформы, проведенной ВАК в 2013 — 2015 годах.
Наука
Патент недели: новый способ бурения скважин
Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Кино
«Время истекает»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 16 июля 2020 года.
Общество
Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров
По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Футбол
Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги
Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Общество
Путин не ожидает сложностей с ипотекой по дальневосточной программе
Президент России Владимир Путин не ожидает сложностей в реализации программы для молодых семей "Дальневосточная ипотека": банки не будут отказывать в выдаче кредитов под 2%, потому что ставка субсидируется государством.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Политика
На пресс-конференции Путина попросили не использовать плакаты
В 12 часов началась большая пресс-конференция президента страны Владимира Путина.
Общество
Работодателям в Приангарье рекомендовали сделать 31 декабря выходным
Врио главы Приангарья Игорь Кобзев в четверг подписал указ с рекомендацией работодателям сделать 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Общество
Путин ответил на вопрос о деле Голунова
Президент Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого летом задержали по подозрению в сбыте наркотиков.
Авто
Hyundai начал разрабатывать машины с помощью виртуальной реальности
В головном офисе конструкторского бюро Hyundai представили новую систему виртуальной реальности, с помощью которой инженеры смогут оценить качество проектирования будущего автомобиля.
Армия и оружие
Кремль отреагировал на данные Генштаба о подготовке НАТО к конфликту
В Кремле согласны с заявлением начальника Генштаба Валерия Герасимова о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Авто
Электромобили Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более
В компании Tesla рассказали, что автомобиль Model 3 может подешеветь на 20%.
Финансы
Рублю не страшен ни импичмент, ни санкции
До конца дня рубль едва ли проявит желание расстаться с завоеванными позициями, такой же победный настрой может сохраниться и завтра при условии отсутствия неприятных сюрпризов в запланированной к выходу макростатистики из США.