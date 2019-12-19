Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПутин прокомментировал убийство террориста в Берлине

Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа. Расследование длилось почти полгода, после чего власти страны объявили о выдворении из Берлина российского посла. Такие действия объяснили тем, что Россия якобы мало сотрудничала в расследовании.
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«Радуйтесь, что избавились от этого грузина»: Немецкие СМИ своеобразно перевели слова Путина о Хангошвили

Царьград15:34

Путин вновь прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

RT на русском06:42

Путин: вопрос о выдаче террориста Хангошвили обсуждался на уровне спецслужб РФ и Германии

ТАСС07:17

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

РИА Новости06:51

Путин ответил на вопрос о выдаче убитого в Берлине чеченского боевика

РБК08:06

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Германии

Известия06:32

Путин: Россия не отправляла Германии запрос о выдаче Хангошвили, считая это бессмысленным

Коммерсантъ06:27
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Финансы

МВФ выделил $500 млн на поддержку реформ в Эквадоре

Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении Эквадору $498,4 млн, в качестве заключительного транша в рамках программы поддержки реформ в стране.
RT на русском 19:38
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов показали, на кого похож их сын

Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова Миша накануне отметил свой первый день рождения.
Bimru.ru 09:39
Политика

Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем, однако, по его словам, надо проследить, чтобы перенос выходного с мая на декабрь не затронул интересы сельхозпроизводителей.
Газета.Ru 08:36
Авто

В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» почти без пробега

Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Автоновости дня 11:24
Происшествия

В ходе стрельбы на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

При стрельбе на Большой Лубянке в центре Москвы у здания ФСБ погиб сотрудник ведомства.
РИА Новости 16:56
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости 19:33
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 17:21
Общество

МВД хочет получить право изымать детей из семьи

МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Коммерсантъ 12:56
Политика

«Нафтогаз» сообщил о еще одной трехсторонней встрече по газу до января

19 декабря в Берлине по итогам трехсторонних консультаций «Нафтогаз» и «Газпром» подготовили проект нового соглашения по транзиту газа через территорию Украины.
РБК 17:29
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Космос

В NASA обнаружили новый вид магнитного взрыва на Солнце

Южный Федеральный 17 декабря в 13:43
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия 17:50
Наука

Выяснены результаты реформы присуждения ученых степеней

Исследователи из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге проанализировали статистику защит, чтобы понять, как изменилась динамика присуждаемых ученых степеней после реформы, проведенной ВАК в 2013 — 2015 годах.
Индикатор 17 декабря в 05:03
Наука

Патент недели: новый способ бурения скважин

Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Популярная механика вчера в 08:17
Игры

В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%

REGNUM 04:05
Кино

«Время истекает»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 16 июля 2020 года.
Афиша Daily 12:38
Общество

Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров

По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
Ведомости 16:05
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 17 декабря в 07:48
Футбол

Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Чемпионат 17 декабря в 04:35
Общество

Путин не ожидает сложностей с ипотекой по дальневосточной программе

Президент России Владимир Путин не ожидает сложностей в реализации программы для молодых семей "Дальневосточная ипотека": банки не будут отказывать в выдаче кредитов под 2%, потому что ставка субсидируется государством.
РИА Новости 06:42
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости вчера в 01:16
Политика

На пресс-конференции Путина попросили не использовать плакаты

В 12 часов началась большая пресс-конференция президента страны Владимира Путина.
Infokam.su 03:34
Общество

Работодателям в Приангарье рекомендовали сделать 31 декабря выходным

Врио главы Приангарья Игорь Кобзев в четверг подписал указ с рекомендацией работодателям сделать 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:18
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 07:03
Общество

Путин ответил на вопрос о деле Голунова

Президент Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого летом задержали по подозрению в сбыте наркотиков.
News.ru 05:54
Авто

Hyundai начал разрабатывать машины с помощью виртуальной реальности

В головном офисе конструкторского бюро Hyundai представили новую систему виртуальной реальности, с помощью которой инженеры смогут оценить качество проектирования будущего автомобиля.
Motor вчера в 05:07
Армия и оружие

Кремль отреагировал на данные Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

В Кремле согласны с заявлением начальника Генштаба Валерия Герасимова о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 05:16
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Авто

Электромобили Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более

В компании Tesla рассказали, что автомобиль Model 3 может подешеветь на 20%.
Car.ru вчера в 05:14
Финансы

Рублю не страшен ни импичмент, ни санкции

До конца дня рубль едва ли проявит желание расстаться с завоеванными позициями, такой же победный настрой может сохраниться и завтра при условии отсутствия неприятных сюрпризов в запланированной к выходу макростатистики из США.
REGNUM 07:48
Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
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