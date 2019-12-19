Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа. Расследование длилось почти полгода, после чего власти страны объявили о выдворении из Берлина российского посла. Такие действия объяснили тем, что Россия якобы мало сотрудничала в расследовании.

Происшествия Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.

Политика Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.

Происшествия Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.

Общество Путин ответил про «чёрное небо» Красноярска На большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря прозвучал вопрос об экологической ситуации в Красноярске.

Общество В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.

Экономика Главный продавец телерекламы в России назвал недостатки современного ТВ Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.

Политика Пожилые кандидаты-демократы в США оценили свои способности Претенденты на выдвижение в президенты США от Демократической партии в ходе дебатов заверили, что возраст не станет для них помехой.

Шоу-бизнес Кристина Асмус снялась в прозрачном платье Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена в бежевом прозрачном платье. Снимок размещен в соцсети Instagram.

Политика Президенты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию Шрайбман отметил, что на прошедшей 19 декабря пресс-конференции Владимир Путин указал на еще одно важное противоречие в подходах к интеграции: российский лидер заявил, что для решения отдельных вопросов необходимо создание "общих наднациональных органов, контрольных и эмиссионных".

Технологии В Китае запустят искусственное Солнце Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.

Политика Елизавета II назвала приоритетом правительства выход Британии из ЕС Королева Елизавета II в ходе открытия новой сессии парламента Великобритании заявила, что главным приоритетом премьер-министра Бориса Джонсона является выход страны из Европейского союза 31 января 2020 года, за которым последуют переговоры о заключении соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС и другими лидирующими глобальными экономиками.

Спорт Путин: «Решение WADA по России не соответствует здравому смыслу» Президент России Владимир Путин недоумевает от решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить страну на 4 года от международных соревнований за манипуляцию с данными баз московской антидопинговой лаборатории.

Авто Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января Ассоциация автодилеров РоАД давала РИА Новости свою оценку: импорт из-за повышения сбора подорожает на 2-3%, а машины локальной сборки - на 1-1,5%. В целом же она ожидает постепенный рост цен на автомобили на протяжении будущего года примерно на 5%.

Гаджеты Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10 Компания Huawei объявила на каких телефонах будет устанавливаться фирменная прошивка EMUI 10 на основе новой версии ОС Android 10.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, пока на смартфоны будет устанавливаться китайская версия прошивки, позже ее сменит глобальная версия.