Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПутин прокомментировал убийство террориста в Берлине

Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа. Расследование длилось почти полгода, после чего власти страны объявили о выдворении из Берлина российского посла. Такие действия объяснили тем, что Россия якобы мало сотрудничала в расследовании.
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«Радуйтесь, что избавились от этого грузина»: Немецкие СМИ своеобразно перевели слова Путина о Хангошвили

Царьградвчера в 15:34

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Германии

Известиявчера в 06:32

Путин: вопрос о выдаче террориста Хангошвили обсуждался на уровне спецслужб РФ и Германии

ТАССвчера в 07:17

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

РИА Новостивчера в 06:51

Путин вновь прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

RT на русскомвчера в 06:42

Путин ответил на вопрос о выдаче убитого в Берлине чеченского боевика

РБКвчера в 08:06

Путин: Россия не отправляла Германии запрос о выдаче Хангошвили, считая это бессмысленным

Коммерсантъвчера в 06:27
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Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке

Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия

Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ

Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ Накануне Дня работника органов безопасности, который начали отмечать 19 декабря концертом в Кремле, было совершено нападение на правоохранителей и граждан у центрального здания ФСБ.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Шоу-бизнес

Софья Эрнст перестала скрывать третью беременность

Супруга генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста Софья накануне появилась на премьере фильма «Союз спасения», где она сыграла главную роль.
МонаВиста вчера в 00:30
Общество

Цивилёв наградил свою жену медалью «За служение Кузбассу»

Накануне губернатор поблагодарил её за труд и вклад в развитие региона, вручив медаль «За служение Кузбассу».
ВашГород.ру вчера в 20:54
Происшествия

Журналистка перестала выходить на связь после визита к матери стрелка с Лубянки

Корреспондент Telegram-канала Baza Анна Никитина перестала выходить на связь после визита к матери Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
Lenta.ru 00:39
Происшествия

В Иркутской области вербовщика ИГ приговорили к 14 годам тюрьмы

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы заключенного в Иркутской области, вербовавшего в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) других заключенных.
ТАСС вчера в 21:45
Политика

От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Lenta.ru вчера в 11:20
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат вчера в 08:34
Общество

Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей

Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться.
REGNUM вчера в 04:49
Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 07:39
Единоборства

Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое

Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
ProstoProSport вчера в 09:42
Происшествия

Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке

Телеканал RT опубликовал новое видео стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия

Адвокат Голунова рассказал о возбуждении уголовного дела

Адвокат журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Сергей Бадамшин рассказал о возбуждении уголовного дела по факту задержания.
Газета.Ru вчера в 07:14
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Экономика

В Свердловской области готовятся к действию закона о самозанятых

В Свердловской области готовятся к действию закона о самозанятых Свердловские власти не смогли согласовать с федеральными властями поправки в закон о самозанятых гражданах, который начнет работать в регионе с 2020 года в пилотном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 10:18
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Экономика

В госбюджете Украины закончились деньги

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
Expert.ru вчера в 05:03
Происшествия

МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве

В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Коммерсантъ вчера в 20:50
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
РИА Новости вчера в 20:24
Общество

В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи

МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
РБК вчера в 20:16
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости вчера в 16:16
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Петербургский дневник вчера в 04:55
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Газета.Ru вчера в 08:07
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Общество

В США оценили «русскую копию» Tesla Cybertruck

Видео, на котором показана копия Tesla Cybertruck, созданная российскими блогерами, прокомментировали пользователи американского канала World of Engineering в Twitter.
REGNUM 00:14
Кино

Фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»

Комсомольская правда 16 декабря в 18:12
Наука

Российские ученые модернизировали лекарственный препарат от рака груди

ФедералПресс вчера в 21:50
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Наука

Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса

Американские исследователи засняли из космоса погружение ледника Купол Вавилова под воду.
Москва 24 вчера в 03:55
Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
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