Политика

ВедомостиВедомостиПутин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

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Владимир Путин
Я знаю, что в Берлине погиб человек, это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик, причем очень жесткий и кровавый человек.
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