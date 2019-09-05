Политика

iReactoriReactorПутин заявил о праве молодежи проводить митинги

Президент России Владимир Путин заявил, что современная молодежь имеет право проводить акции, потому что это иногда приводит к «позитиву». По мнению российского лидера, акции такого рода встряхивают власть. Также глава государства отметил, что действовать стоит «в рамках закона».
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Путин: к участникам митингов нужно относиться «в рамках закона - ко всем одинаково»

ТАССвчера в 06:42

Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

URA.Ruвчера в 06:17

Путин заявил о праве молодежи на протесты

РБКвчера в 07:03

«Это бред сумасшедший»: главные заявления ВЭФ в 10 цитатах

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:18

Путин отметил пользу от «встряхивающих власть» протестов

Интерфаксвчера в 06:15

Путин заявил о праве молодёжи на протесты

RT на русскомвчера в 06:09

Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

РИА Новостивчера в 05:53
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 00:20, Вашингтон
Армия и оружие

Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57

Взгляд.ру вчера в 11:19
Политика

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России и является врагом ее государственности.
РИА Новости вчера в 20:51
Кино

«Маша и Медведь» выйдет в прокат в британских кинотеатрах

ТАСС вчера в 19:08
Политика

За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Общество

Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Театры

Летом 2020 года начнется реконструкция Театра драмы в Екатеринбурге

Реконструкция Театра драмы в Екатеринбурге начнется летом 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на свердловского министра культуры Светлану Учайкину.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:44
Общество

Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM вчера в 20:47
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ

Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей вчера в 06:28
Политика

Украина выразила протест Венгрии из-за слов о Донбассе

МИД Украины выразил протест Венгрии из-за слов госсекретаря канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея, который назвал конфликт на Донбассе «гражданской войной», сообщает «Русская весна».
Московский Комсомолец вчера в 10:53
Политика

Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Происшествия

В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек

Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 20:53
Кино

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Политика

Евросоюз приостановил импорт овощей и фруктов с Украины

С сентября начала действовать директива о защите стран ЕС от вредных карантинных организмов Евросоюз отказался от импорта томатов, перцев, баклажанов и некоторых других овощей, а также яблок и груш с Украины после вступления в силу директивы о защите стран ЕС от вредных карантинных организмов.
Аргументы и Факты 04 сентября в 16:15
Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:26
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Шоу-бизнес

Бабкина впервые вышла в свет с молодым возлюбленным

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына.
Gazeta.SPb вчера в 19:15
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 07:40
Общество

В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку

В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
Газета.Ru вчера в 17:28
Технологии

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14
Политика

Меркель сидя слушала гимны перед переговорами в Китае

Газета.Ru вчера в 23:26
Общество

Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:03
Происшествия

В ФБК и штабе Навального начались обыски

Ведомости вчера в 12:21
Армия и оружие

Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват

Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
Известия вчера в 19:26
Общество

Жителей Приморья предупредили о приближении тайфуна «Линлин»

Тропический шторм «Линлин», движущийся от Филиппинских островов в северном и северо-западном направлении, может принести ливневые дожди в Приморье.
Профиль 03 сентября в 05:38
Экономика

«Роснано» допустило продажу доли в Tesla

«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 23:35
Здоровье

Женщина в коме родила здоровую дочь

Жительница австралийского штата Квинсленд родила здорового младенца, находясь в коме.
Lenta.ru вчера в 19:29
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Теннис

Серена Уильямс вышла в финал US Open

Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой US Open. В двух сетах она переиграла украинку Элину Свитолину.
Спорт-Экспресс вчера в 20:36
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