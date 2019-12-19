Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин прокомментировал угрозы эстонских властей в адрес Sputnik

Президенту России Владимиру Путину рассказали о притеснении журналистов агентства Sputnik Estonia. По словам журналистки, власти страны оказывают давление на издание.
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Путин ответил про преследование Sputnik в Эстонии

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Путин назвал цинизмом давление на Sputnik в Эстонии

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Поймет ли руководство Эстонии прозрачный намек Путина

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Путин о давлении властей Эстонии на СМИ: они боятся правды, которую вы несете

Комсомольская правда08:25

Путин прокомментировал угрозы в адрес журналистов Sputnik в Эстонии

RT на русском08:17

Путин возмутился давлением на агентство Sputnik в Эстонии

Lenta.ru08:59
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Платформа «Премьер» возобновит показ сериала «Эпидемия»

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Происшествия

Путину доложили о стрельбе на Лубянке

Президенту России Владимиру Путину доложили о стрельбе возле здания ФСБ на Лубянке. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 11:31
Общество

Путин: дальневосточную программу помощи семьям хотят ввести в Зауралье

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил о планах распространить дальневосточную программу поддержки семей на Зауралье.
РИА Новости 05:28
Политика

Рада приняла закон о штрафах за «кнопкодавство» среди депутатов

Парламент Украины на заседании в четверг принял в целом закон относительно обеспечения личного голосования депутатами Верховной рады, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 12:21
Политика

Путин назвал странным решение Ленина по Украине

Решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории было странным.
Lenta.ru 05:41
Хоккей

СКА — ЦСКА 0:1 (3-й период)

Сегодня, 19 декабря, на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоится очередной матч Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 11:06
Общество

Госпитализирован Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких.
BFM.ru 08:45
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 07:03
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Общество

Угрожавшему расстрелять Грету Тунберг вынесли приговор в Швеции

40-летнего жителя Швеции, который писал Грете Тунберг письма с угрозами, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ.
News.ru 13:49
Здоровье

В Магаданской областной больнице закончились жизненно важные лекарства

Поставки задерживаются, а на складе уже закончились препараты для искусственного питания пациентов и некоторые формы инсулина.
SM News вчера в 07:57
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv 16 декабря в 14:51
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском вчера в 03:30
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Энергетика

Без транзита украинская ГТС подешевеет в 10 раз

Без транзита российского газа украинская газотранспортная система оценивается в $ 1,45 млрд.
Евразия Daily 03:37
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Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике

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Вместе с годовалым сыном Мишей, которого родители называют Майклом, звёздная пара снялась для известного журнала.
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Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
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Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
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Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
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Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью

RT на русском вчера в 15:53
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

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Сборная России в рейтинге ФИФА опустилась на 38-е место

Сборная России сохранила 38-е место в обновленном 19 декабря рейтинге ФИФА.
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Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу

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В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
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Путин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину

В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации РФ, Украины и ЕК по вопросам, связанным с транзитом российского газа в Европу через Украину.
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3,3 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа

С начала прививочной кампании в Подмосковье 3,3 млн. жителей прошли вакцинацию от гриппа.
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