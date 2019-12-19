Политика
РЕН ТВПутин прокомментировал угрозы эстонских властей в адрес Sputnik
Президенту России Владимиру Путину рассказали о притеснении журналистов агентства Sputnik Estonia. По словам журналистки, власти страны оказывают давление на издание.
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Путин о давлении властей Эстонии на СМИ: они боятся правды, которую вы несете
Комсомольская правда08:25
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Культура
Платформа «Премьер» возобновит показ сериала «Эпидемия»
Происшествия
Путину доложили о стрельбе на Лубянке
Президенту России Владимиру Путину доложили о стрельбе возле здания ФСБ на Лубянке. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает ТАСС.
Общество
Путин: дальневосточную программу помощи семьям хотят ввести в Зауралье
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил о планах распространить дальневосточную программу поддержки семей на Зауралье.
Политика
Рада приняла закон о штрафах за «кнопкодавство» среди депутатов
Парламент Украины на заседании в четверг принял в целом закон относительно обеспечения личного голосования депутатами Верховной рады, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Политика
Путин назвал странным решение Ленина по Украине
Решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории было странным.
Хоккей
СКА — ЦСКА 0:1 (3-й период)
Сегодня, 19 декабря, на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоится очередной матч Континентальной хоккейной лиги.
Общество
Госпитализирован Михаил Горбачев
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Общество
Угрожавшему расстрелять Грету Тунберг вынесли приговор в Швеции
40-летнего жителя Швеции, который писал Грете Тунберг письма с угрозами, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ.
Здоровье
В Магаданской областной больнице закончились жизненно важные лекарства
Поставки задерживаются, а на складе уже закончились препараты для искусственного питания пациентов и некоторые формы инсулина.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Энергетика
Без транзита украинская ГТС подешевеет в 10 раз
Без транзита российского газа украинская газотранспортная система оценивается в $ 1,45 млрд.
Фигурное катание
Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые снялись с сыном для журнала
Вместе с годовалым сыном Мишей, которого родители называют Майклом, звёздная пара снялась для известного журнала.
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Футбол
Сборная России в рейтинге ФИФА опустилась на 38-е место
Сборная России сохранила 38-е место в обновленном 19 декабря рейтинге ФИФА.
Общество
Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу
Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", и назначил по просьбе гособвинения новую экспертизу, передает корреспондент ТАСС.
Происшествия
Воспитатель детсада умерла при эвакуации детей в ЕАО
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Политика
Путин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину
В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации РФ, Украины и ЕК по вопросам, связанным с транзитом российского газа в Европу через Украину.
Здоровье
3,3 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа
С начала прививочной кампании в Подмосковье 3,3 млн. жителей прошли вакцинацию от гриппа.