Политика
RT на русскомПутин прокомментировал уровень безработицы в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы. «Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы», — сказал Путин на совещании по национальным проектам.
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Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Хорватский защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен в ближайшее время может оказаться в санкт-петербургском "Зените".
Вести.Ru вчера в 15:43
Армия и оружие
Замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы — КНР
Эксперты отмечают, что уровень развития российских воздушных ядерных сил не сравним с ядерными силами наземного и морского базирования.
Evo-rus.com 05:55
Общество
Сегодня брянские выпускники напишут ЕГЭ по истории и физике
Как сообщает РИА «Стрела», сегодня, 13 июля, выпускники брянских школ будут сдавать ЕГЭ по физике и истории.
Жирятинский край 03:12
Футбол
«Сан-Лоренсо» даст ответ ЦСКА о переходе Гайча 13 июля
«Сан-Лоренсо» 13 июля примет окончательное решение о будущем нападающего Адольфо Гайча, который близок к переходу в ЦСКА.
Metaratings 04:05
Автоспорт
В Renault подали протест против Racing Point
В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru вчера в 13:43
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Речь идет о пассажирских микроавтобусах на 16, 14, 12 и 10 посадочных мест, включая место водителя.
Evo-rus.com вчера в 09:36
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Общество
«Норникель» объявил об увольнении руководства Талнахской фабрики
Компания «Норникель» объявила о завершении внутреннего расследования ЧП на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ).
BFM.ru 05:42
Общество
«Норникель» потратил 6 из 10 млрд на ликвидацию аварии в Норильске
"Норникель" потратил уже 6 миллиардов рублей на ликвидацию последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.
РЕН ТВ 04:47
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Общество
Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ
Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Авто
В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ
Как сообщает ToDay News Ufa, по данным пресс-службы Минского моторного завода, начинается производство рядного четырехцилиндрового силового агрегата MMZ-4DTI, который содержит объем 2,1 литра, а также отдачу от семидесяти четырех до ста сорока л.с.
ToDay News Ufa вчера в 07:46
Космос
Российский космонавт Иванишин посетил корабль Crew Dragon
На борту корабля российский космонавт пробыл около часа.
Evo-rus.com 10 июля в 13:18
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
КП - Уфа 04:36
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Экономика
Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Интерфакс 04:34
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Политика
Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова
В поддержку коллеги выступила и Кира Латухина ("Российская газета"), отметив, что работала с Сафроновым много лет в составе кремлевского пула.
РИА Новости 05:30
Общество
Мэрия Краснодара перешла на удаленную работу из-за COVID-19
Российская газета 05:34
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Наука
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
Звенящий звук, создаваемый резонансным взаимодействием атмосферных волн нашей планеты, не получится услышать без специальной техники, так что нет смысла пытаться найти "небесный колокол" в домашних условиях.
Замана вчера в 10:55
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Коммерсантъ вчера в 17:06
Происшествия
Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах
РИА Новости 05:41