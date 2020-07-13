Политика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал уровень безработицы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы. «Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы», — сказал Путин на совещании по национальным проектам.
Читать в источнике
Комментировать660

Подробнее о событии

В РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы

Российская газета03:38

Путин заявил, что в России удалось не допустить драматичного роста безработицы

ТАСС04:23

Путин объявил о предотвращении катастрофы на рынке труда

Lenta.ru03:54

Путин прокомментировал уровень безработицы в России

RT на русском04:29

Россия не допустила взрывного роста безработицы, заявил Путин

РИА Новости03:05

Путин заявил, что Россия не допустила «драматического» роста безработицы

Газета.Ru03:02

Путин заявил о нехватке слаженности на первых этапах борьбы с эпидемией

РБК03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Политика

Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
298
Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Хорватский защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен в ближайшее время может оказаться в санкт-петербургском "Зените".
Вести.Ru вчера в 15:43
Армия и оружие

Замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы — КНР

Эксперты отмечают, что уровень развития российских воздушных ядерных сил не сравним с ядерными силами наземного и морского базирования.
Evo-rus.com 05:55
4
Общество

Сегодня брянские выпускники напишут ЕГЭ по истории и физике

Как сообщает РИА «Стрела», сегодня, 13 июля, выпускники брянских школ будут сдавать ЕГЭ по физике и истории.
Жирятинский край 03:12
Футбол

«Сан-Лоренсо» даст ответ ЦСКА о переходе Гайча 13 июля

«Сан-Лоренсо» 13 июля примет окончательное решение о будущем нападающего Адольфо Гайча, который близок к переходу в ЦСКА.
Metaratings 04:05
Автоспорт

В Renault подали протест против Racing Point

В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru вчера в 13:43
Авто

Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России

Речь идет о пассажирских микроавтобусах на 16, 14, 12 и 10 посадочных мест, включая место водителя.
Evo-rus.com вчера в 09:36
24
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Общество

Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
276
Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Общество

«Норникель» объявил об увольнении руководства Талнахской фабрики

Компания «Норникель» объявила о завершении внутреннего расследования ЧП на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ).
BFM.ru 05:42
4
Общество

«Норникель» потратил 6 из 10 млрд на ликвидацию аварии в Норильске

"Норникель" потратил уже 6 миллиардов рублей на ликвидацию последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.
РЕН ТВ 04:47
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
43
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
2K
Общество

Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ

Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
261
Шоу-бизнес

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Авто

В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ

Как сообщает ToDay News Ufa, по данным пресс-службы Минского моторного завода, начинается производство рядного четырехцилиндрового силового агрегата MMZ-4DTI, который содержит объем 2,1 литра, а также отдачу от семидесяти четырех до ста сорока л.с.
ToDay News Ufa вчера в 07:46
69
Космос

Российский космонавт Иванишин посетил корабль Crew Dragon

На борту корабля российский космонавт пробыл около часа.
Evo-rus.com 10 июля в 13:18
17
Шоу-бизнес

Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

КП - Уфа 04:36
22
Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
1
Экономика

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Интерфакс 04:34
4
Происшествия

Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
2
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
2,5K
Политика

Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова

В поддержку коллеги выступила и Кира Латухина ("Российская газета"), отметив, что работала с Сафроновым много лет в составе кремлевского пула.
РИА Новости 05:30
31
Общество

Мэрия Краснодара перешла на удаленную работу из-за COVID-19

Российская газета 05:34
22
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
2,1K
Политика

В РПЦ оценили степень адекватности опального священника

Lenta.ru 05:53
Наука

В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук

Звенящий звук, создаваемый резонансным взаимодействием атмосферных волн нашей планеты, не получится услышать без специальной техники, так что нет смысла пытаться найти "небесный колокол" в домашних условиях.
Замана вчера в 10:55
117
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Коммерсантъ вчера в 17:06
199
Происшествия

Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах

РИА Новости 05:41
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное