Политика
RT на русскомПутин прокомментировал увольнение главы Чувашии
29 января Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева в связи с утратой доверия. Как отметили в Кремле, комментируя увольнение главы Чувашии, Путин неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны властей является недопустимым.
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Путин читал новости про Игнатьева и выяснил, какого чувства лишен бывший глава
PRO Город Чебоксары08:01
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Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Происшествия
В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка
В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
Армия и оружие
Армия США формирует новые арсеналы в Европе и АТР
Сухопутные войска США занялись формированием новых крупных складов военной техники и другого имущества в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Футбол
Смолов рассказал о проблемах российских футболистов за рубежом
Новичок "Сельты" нападающий Федор Смолов поделился мнением о проблемах российских футболистов за рубежом.
Гаджеты
Смартфоны BlackBerry снимают с производства
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Мосгорсуд продлил на два месяца арест аспиранту механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Азату Мифтахову.
Армия и оружие
Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией
Турецкая армия обстреляла позиции российских военных на севере сирийской провинции Алеппо.
Авто
Автомобили Toyota научатся определять ошибочный разгон
Алгоритм функционирования система базируется на анализе «больших данных», которые были получены от подключенных авто, в том числе, случаев непреднамеренного ускорения, когда педаль выжата полностью.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
Общество
Олега Зубкова арестовали на два месяца
Сегодня, 3 февраля, Белогорский районный суд заключил под арест владельца парка львов «Тайган» Олега ЗУБКОВА в рамках уголовного дела о покусе львом посетительницы сафари.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
Лукашенко заявил о желании покупать нефть у Москвы по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, но в Москве, по его словам, настаивают на премиальных надбавках сверх того.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Здоровье
Американские учёные рассказали об опасности мочеиспускания в душе
Многие люди справляют нужду во время душа.
Авто
В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition
Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется 2,0-литровым наддувным мотором, который выдает мощность в 249 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
Происшествия
В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа
Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Здоровье
Несладкая жизнь: как отказ от сахара влияет на здоровье
Как показывают исследования МРТ, сахар стимулирует приток крови к мозгу и выделяется дофамин, то же самое происходит после приема наркотиков или алкоголя.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тысячи
Количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысячи, заявили во вторник во Всемирной организации здравоохранения.
Происшествия
Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе
Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.