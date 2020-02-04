Политика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал увольнение главы Чувашии

29 января Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева в связи с утратой доверия. Как отметили в Кремле, комментируя увольнение главы Чувашии, Путин неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны властей является недопустимым.
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Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашии Игнатьевым

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Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии

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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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