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ИзвестияПутин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы
Если политики не приедут — это их выбор. По мнению Путина, для них это было бы ошибкой. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил ранее в марте о планах посетить Москву 9 мая для празднования 75-летия Победы.
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Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать на 9 мая
Московский Комсомолец02:51
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