Политика

ИзвестияИзвестияПутин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы

Если политики не приедут — это их выбор. По мнению Путина, для них это было бы ошибкой. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил ранее в марте о планах посетить Москву 9 мая для празднования 75-летия Победы.
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Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать 9 мая

Lenta.ru03:48

Стенограмма десятой серии интервью Владимира Путина для ТАСС

Российская газета02:41

Путин назвал приезд в Москву на 9 мая моральным долгом стран антигитлеровской коалиции

Газета.Ru02:51

Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать на 9 мая

Московский Комсомолец02:51

Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать 9 мая

РБК03:22

Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать в Москву 9 мая

ТАСС02:40

Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы

Известия02:39
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