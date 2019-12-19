Политика
REGNUMПутин ответил на вопрос о возможности изменения Конституции
Конституция является живым инструментом, который должен соответствовать развитию общества, однако менять основную часть или принимать новый основной закон не нужно, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин. «Принимать новую Конституцию не следует», — отметил глава государства.
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Но я считаю, что принимать новую Конституцию нам не следует. Особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и нам еще только предстоит целиком и полностью их реализовать. Это особенно касается первой главы, она неприкосновенна. Все остальное в принципе менять можно.
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Политика
Путин рассказал об индексации пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в 12:00 в четверг, 19 декабря.
Политика
Палата представителей США поддержала импичмент Трампа
Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира
"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Общество
Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи
Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
Политика
Путин назвал верхом цинизма приравнивание СССР к фашистской Германии
Российский лидер считает, что «можно как угодно придавать анафеме сталинизм», но «приравнивать СССР с фашистской Германией — это верх цинизма».
Общество
На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Общество
Угроза наводнения в Петербурге миновала
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге открыты, сообщает дирекция КЗС.
Общество
Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Общество
Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких
Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Общество
Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей
Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
Фигурное катание
Траньков: в ФФККР не очень хорошо разбираются в соцсетях
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей
Политика
ЕС продлил санкции против России
Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.
Политика
Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Происшествия
Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика
Финансы
Эксперты предрекают доллару падение в 2020 году
Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.
Общество
Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке
В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.
Наука
В сетчатке американских мухоловок открыт новый тип клеток
В глазах у некоторых мухоловок Нового Света ученые открыли новую клеточную структуру.
Армия и оружие
Армия Хафтара продвигается к центру ливийской столицы
Политика
Путин ответил термином из дзюдо японскому журналисту о ядерной войне
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил обеспокоенность размещением американского оружия на территории Японии, а также ответил журналисту из Токио, опасающемуся ядерной войны.
Общество
Путин ответил на вопрос о деле Голунова
Президент Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого летом задержали по подозрению в сбыте наркотиков.
Политика
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Экономика
Отрасль органик-продуктов попросила о моратории на надзорные санкции
Профессиональные ассоциации в преддверии вступления в силу с 1 января 2020 года закона об органической продукции считают критической ситуацию в отрасли и обратились к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву с просьбой ввести годовой мораторий на применение административных санкций по этому закону, говорится в их совместном обращении (имеется в распоряжении РИА Новости).