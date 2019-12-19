Политика

REGNUMREGNUMПутин ответил на вопрос о возможности изменения Конституции

Конституция является живым инструментом, который должен соответствовать развитию общества, однако менять основную часть или принимать новый основной закон не нужно, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин. «Принимать новую Конституцию не следует», — отметил глава государства.
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Владимир Путин
Но я считаю, что принимать новую Конституцию нам не следует. Особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и нам еще только предстоит целиком и полностью их реализовать. Это особенно касается первой главы, она неприкосновенна. Все остальное в принципе менять можно.
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