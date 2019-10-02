Политика
Слово и ДелоПутин прокомментировал возможность публикации его разговора с Трампом
«Прежняя моя жизнь научила меня, что любой мой разговор может быть опубликован», – заявил Владимир Путин. Ранее в Кремле прокомментировали публикацию стенограммы телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
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Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 17:00
Футбол
Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Происшествия
Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.
РИА Новости 16:00
Армия и оружие
Конгресс и Госдеп США одобрили продажу Украине комплексов Javelin
Государственный департамент и конгресс США предварительно одобрили продажу Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Pravda.Ru 04:21
Единоборства
Геннадий Головкин: «Могу быстро нокаутировать Деревянченко»
Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что вполне может нокаутировать Сергея Деревянченко в первых раундах.
Sports.ru 07:42
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 13:21
Спорт
Самуэльссон вновь призвал отстранить всех российских спортсменов
Известный критик допинга и России написал следующее: — В России существовала систематическая и контролируемая государством программа по использованию допинга, чтобы одерживать победу на международных соревнованиях, особенно во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Спорт-Экспресс 11:06
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru 12:18
Политика
МИД Польши: Украина не может войти в инициативу «Триморья»
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Украина на данном этапе не может присоединиться к Инициативе трёх морей.
RT на русском 05:41
Армия и оружие
СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии
Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
РБК 11:44
Наука
Источниками пластиковых отходов в Южной Атлантике оказались корабли
Половина попадающих в Южную Атлантику пластиковых бутылок приходится на Китай.
МедиаПоток 10:01
Общество
В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 30 сентября в 17:52
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:17
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Игры
Кастовия не заменит Россию в Call of Duty: Modern Warfare
Что касается вымышленной Кастовии, то это не просто переименованная Россия — оба государства будут представлены в кампании, и у каждого будет своя роль.
Игромания.ру вчера в 13:50
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Политика
Трамп заявил о желании поладить с Россией
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что налаживание отношений с Россией станет разумным шагом, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 15:37
Происшествия
Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»
Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова.
Взгляд.ру 12:23
Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU вчера в 23:54
Общество
Гороскоп на октябрь: События почти не затронут сферу финансов
В результате, второй месяц осени будет исключительно эмоциональным, а происходящие события почти не затронут сферу финансов, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на astroscope.
YakutiaMedia.ru 30 сентября в 05:00
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Гаджеты
Intel представила новые процессоры Cascade Lake-X
Например, стоимость 10-ядерного Core i9-9820X прошлого поколения равняется 889 долларам, а новый 18-ядерный флагман Cascade Lake-X Core i9-10980XE стоит всего 979 долларов.
Live24 03:06
Космос
Командиром МКС впервые стал итальянский астронавт
Московский Комсомолец 13:21
Наука
В Бурятии учёные нашли детское погребение в сосуде
Байкал-Daily вчера в 05:09
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru 01:23
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Ugpressa.ru вчера в 10:57
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Авто
Porsche представила особую версию Panamera 10 Years Edition
Компания Porsche представила особую версию Panamera 10 Years Edition, созданную в честь 10-летия немецкого автопроизводителя.
Актуальные Новости 18:06