Политика
РИА НовостиПутин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
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Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Культура
Церемония прощания с Марком Захаровым началась в театре «Ленком»
Режиссера Марка Захарова провожают в последний путь в театре "Ленком". Церемония прощания продлится четыре часа.
Народные новости вчера в 03:11
Политика
Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров
Ранее журналист "Россия сегодня" Свят Павлов заявил на своей странице в Facebook, что ему пришлось досрочно покинуть курсы военных репортеров "Бастион" из-за "издевательств и унижений".
Москва 24 05:04
Интернет
Windows для Android, iOS и Mac стала доступна в облаке Microsoft
Microsoft объявила о доступности по всему миру нового публичного облачного сервиса, ранее бывшего в ограниченном тестировании — Windows Virtual Desktop.
Вести.Хайтек вчера в 02:44
Политика
ДНР и ЛНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Спорт
Шубенков вышел в финал в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира
Россиянин Сергей Шубенков пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.
ТАСС 13:16
Происшествия
Известного грузинского бандита с боем ликвидировали на Украине
Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии, осужденного на родине за тяжкие преступления.
Lenta.ru 12:04
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика
На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
Lenta.ru 13:01
Политика
Путин заявил о доставшемся Зеленскому «тяжелом наследии»
Президент России Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось «тяжелое наследие» от прежнего руководства страны.
РБК 12:08
Культура
Ушел из жизни чешский певец Карел Готт
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
REGNUM 04:38
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Актуальные Новости вчера в 12:10
Футбол
«Зенит» назвал состав на матч с «Бенфикой»
Стал известен состав «Зенита» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
Евро-футбол.ру 13:58
Космос
Лендер НАСА записал «марсотрясения» и другие марсианские звуки
Аппарат InSight прибыл на Красную планету в ноябре прошлого года и произвел первую запись звуков в апреле.
AstroNews.ru 13:14
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
ГЛАС.RU вчера в 04:11
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
РИА Новости 10:37
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Здоровье
Названы предвестники сердечного приступа у женщин
Британский фонд здоровья (BHF) перечислил признаки, по которым можно определить приближение сердечного приступа у женщин, сообщает РЕН ТВ.
Национальная служба новостей вчера в 04:46
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru 01:23
Политика
ООН получила обращение России касательно визовых проблем с США
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила обращение от Москвы в связи с визовыми проблемами со стороны Соединённых Штатов.
RT на русском 12:41
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Политика
Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.
Газета.Ru вчера в 17:27
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Гаджеты
Samsung закрывает свой последний завод в Китае
Согласно появившейся в Сети информации, последний завод Samsung в Китае будет закрыт до конца текущего месяца.
UfaTime.ru 01:21
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК вчера в 14:47