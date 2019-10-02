Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.

с чего всё началось

Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа. Просто они не захотели этого делать, насколько я понимаю, из принципиальных соображений.

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