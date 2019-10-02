Политика
РИА НовостиПутин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа. Просто они не захотели этого делать, насколько я понимаю, из принципиальных соображений.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.РИА Новости08:53
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Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru 12:02
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РИА Новости вчера в 11:08
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Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»
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Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера»
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Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании Киевом «формулы Штайнмайера»
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Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
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Встреча завершилась со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Хаким Зиеш (8-я минута), Квинси Промес (34) и Донни ван де Бек (67).
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