Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом

Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа. Просто они не захотели этого делать, насколько я понимаю, из принципиальных соображений.
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с чего всё началось

Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
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Путин допустил публикацию своих разговоров с Трампом и другими лидерами

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Путин сказал, что готов к публикации любого его телефонного разговора

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«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

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Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

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«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3

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Общество

Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»

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Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru 12:02
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Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
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Трамп объяснил возобновление военной помощи Украине

24 сентября Трамп поручил временно заблокировать выделение Украине $400 млн из-за высокого уровня коррупции в республике.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану

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Общество

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Каталонская "Барселона" обыграла миланский "Интер" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 17:06
Политика

Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера»

Сразу в нескольких городах Украины прошли акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает портал «Обозреватель».
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Врио главы ФСИН стал Анатолий Рудый

Временно исполняющим обязанности директора ФСИН стал Анатолий Рудый, первый заместитель главы ведомства.
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Кино

Брэндон Рут вернул себе физическую форму Супермена

Утверждалось, что оба актера исполнят роль одного из самых популярных персонажей комиксов DC, но в разных временных промежутках.
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Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором

Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
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Трамп выступил против вмешательства третьих стран в дела Арктики

Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё сообщил, что Вашингтон не допустит вмешательства в дела Арктики со стороны стран за пределами региона.
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Политика

Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании Киевом «формулы Штайнмайера»

Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выступили с совместным заявлением в связи с подписанием Киевом «формулы Штайнмайера», которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса.
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Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

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Футбол

Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Валенсию»

Встреча завершилась со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Хаким Зиеш (8-я минута), Квинси Промес (34) и Донни ван де Бек (67).
ProstoProSport 16:50
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