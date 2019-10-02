Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
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Путин допустил публикацию своих разговоров с Трампом и другими лидерами

РБК10:25

Путин сказал, что готов к публикации любого его телефонного разговора

Интерфакс10:16

Путин прокомментировал возможность публикации его разговоров с Трампом

RT на русском09:14

Путин не увидел ничего компрометирующего в разговоре Трампа и Зеленского

Коммерсантъ09:16

Путин допустил рассекречивание переговоров с Трампом

Lenta.ru08:41

Путин допустил возможность публикации своих переговоров с Трампом

Известия08:39

Путин не видит ничего компрометирующего в беседе Трампа с Зеленским

РИА Новости08:58
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Происшествия

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Инфорос 06:03
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

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Газета.Ru 08:59
Политика

Джонсон снова захотел приостановить работу парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет приостановить работу парламента страны с 8 по 14 октября.
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Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.
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Россиянин Сергей Шубенков пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.
ТАСС 13:16
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Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре

Microsoft представила на прошедшем сегодня в Нью-Йорке мероприятии ряд новинок, включая планшет Surface Pro X с фирменным чипсетом Microsoft SQ1, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm.
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РИА Новости 15:15
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Lenta.ru 30 сентября в 17:45
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Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

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Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»

Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова.
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Представлен первый процессор отечественного производства Baikal-M

На Форуме «Микроэлектроника 2019» в Алуште компания «Байкал Электроникс» анонсировала первый процессор российского производства Baikal-M.
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Происшествия

Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены

Газета.Ru 07:04
Происшествия

Стало известно о восьми пострадавших в ДТП на Волхонском шоссе

Как пишет ТАСС, в аварии пострадали восемь человек.
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Россия в два раза сократит число пилотируемых запусков к МКС

Россия в 2020 году вдвое сократит число пилотируемых запусков к Международной космической станции.
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СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева

СМИ на днях распространили информацию, что предполагаемой биологической матерью Никиты и Ани может быть давняя подруга Сергея Лазарева – 32-летняя Анна Белодедова.
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России

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Экономика

«Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook

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Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера»

Ранее источники сообщили, что делегация Украины и все остальные участники заседания контактной группы в Минске по Донбассу подписали «формулу Штайнмайера».
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Политика

Финский президент призвал Трампа продлить договор СНВ-3

Президент Финляндии Саули Ниинисте обратился к главе Соединенных Штатов Дональду Трампу с призывом продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Жительница Челябинска после ЭКО родила больного ребенка

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Гончаренко: старая версия ЦСКА ещё не просматривается

Пока старая версия ЦСКА ещё не просматривается, но опыт уже появляется.
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Армия и оружие

Армия России получила модернизированные танки Т-90М

Новые боевые танки Т-90М поступили на вооружение российской армии. Модернизированные танки Т-90М начали поступать в армию России.
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Средневековая чума пришла в Европу из Поволжья

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Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»

Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
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Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
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Гуф признался, что восемь раз лежал в психбольнице

Обострения случались у рэпера как раз перед днем рождения. Гуф дал откровенное интервью Ксении Собчак.
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