Политика
РИА НовостиПутин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
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Происшествия
Пассажиры предотвратили убийство в вагоне российского поезда
Как говорится в сообщении, ехавший в поезде мужчина зашел в вагон-ресторан, поссорился там с другим пассажиром и захотел его убить.
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Политика
Джонсон снова захотел приостановить работу парламента
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет приостановить работу парламента страны с 8 по 14 октября.
Общество
Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
Спорт
Шубенков вышел в финал в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира
Россиянин Сергей Шубенков пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.
Гаджеты
Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре
Microsoft представила на прошедшем сегодня в Нью-Йорке мероприятии ряд новинок, включая планшет Surface Pro X с фирменным чипсетом Microsoft SQ1, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm.
Политика
Путин поручил «не допустить фокусов» с доплатами врачам
Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат.
Экономика
Кредиты сделали недоступнее для россиян
Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
Происшествия
Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»
Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова.
Гаджеты
Представлен первый процессор отечественного производства Baikal-M
На Форуме «Микроэлектроника 2019» в Алуште компания «Байкал Электроникс» анонсировала первый процессор российского производства Baikal-M.
Происшествия
Стало известно о восьми пострадавших в ДТП на Волхонском шоссе
Как пишет ТАСС, в аварии пострадали восемь человек.
Космос
Россия в два раза сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия в 2020 году вдвое сократит число пилотируемых запусков к Международной космической станции.
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
СМИ на днях распространили информацию, что предполагаемой биологической матерью Никиты и Ани может быть давняя подруга Сергея Лазарева – 32-летняя Анна Белодедова.
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Экономика
«Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook
Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор.
Политика
Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера»
Ранее источники сообщили, что делегация Украины и все остальные участники заседания контактной группы в Минске по Донбассу подписали «формулу Штайнмайера».
Политика
Финский президент призвал Трампа продлить договор СНВ-3
Президент Финляндии Саули Ниинисте обратился к главе Соединенных Штатов Дональду Трампу с призывом продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Здоровье
Жительница Челябинска после ЭКО родила больного ребенка
Футбол
Гончаренко: старая версия ЦСКА ещё не просматривается
Пока старая версия ЦСКА ещё не просматривается, но опыт уже появляется.
Армия и оружие
Армия России получила модернизированные танки Т-90М
Новые боевые танки Т-90М поступили на вооружение российской армии. Модернизированные танки Т-90М начали поступать в армию России.
Наука
Средневековая чума пришла в Европу из Поволжья
Пандемия чумы, известная как «Черная смерть», в XIV веке уничтожила от 30% до 60% населения Европы.
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
Футбол
«Зенит» сыграет против «Бенфики» в ЛЧ при закрытой крыше стадиона
«Зенит» сегодня примет «Бенфику» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Крыша «Газпром Арены» во время встречи будет закрыта.
Наука
Люди станут неуязвимыми к радиации
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили механизм работы белка Dsup, который был найден в тихоходках и способен защищать ДНК от радиации.
Шоу-бизнес
Гуф признался, что восемь раз лежал в психбольнице
Обострения случались у рэпера как раз перед днем рождения. Гуф дал откровенное интервью Ксении Собчак.