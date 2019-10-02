Политика
РИА НовостиПутин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
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Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Единоборства
Кокляев прокомментировал предстоящий бой против Емельяненко
Неоднократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев прокомментировал предстоящий бой против Александра Емельяненко, который состоится 29 ноября на "ВТБ-Арене".
Газета.Ru 13:00
Общество
Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»
Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.
РБК 16:30
Космос
Российский телескоп на МКС через неделю начнет наблюдения за молниями
Ультрафиолетовый телескоп, установленный в начале сентября на борту Международной космической станции (МКС), поможет раскрыть природу молний и загадочных "световых взрывов" в атмосфере Земли.
ТАСС вчера в 10:38
Политика
Сенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
CPV.ru 03:36
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Армия и оружие
На Сахалине первые отправки в войска планируются после 7 ноября
Единственное - теперь служить в армии смогут даже те, у кого действуют некоторые виды отсрочек.
АСТВ 04:46
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Экономика
Минтруд рассказал об индексации пенсий в 2020 году
Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года, что выше уровня ожидаемой инфляции 2019 года в 3,8%, сообщает пресс-служба Минтруда в понедельник, 30 сентября.
Известия 30 сентября в 09:23
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
ГЛАС.RU вчера в 04:11
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Николаева устроила папе концерт
Сегодня днем, в честь Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, Игорь Николаев решил показать поклонникам, как Вероника однажды устроила для него концерт.
Летидор вчера в 12:09
Авто
Водителям рассказали, надо ли зимой прогревать двигатель в машине
Российские автомобильные эксперты решили проверить, надо ли зимой перед поездкой прогревать двигатели машин.
МИР 24 вчера в 06:54
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.
ProstoProSport 01:12
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru 18:13
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Игры
Названа самая популярная игровая консоль в России
В указанный период самыми популярными игровыми устройствами, ожидаемо, стали консоли от производителя Sony - 68% пользователей переходили на предложения этого японского производителя.
Российская газета 09:50
Транспорт
ГИБДД порекомендовала не штрафовать водителей за нарушения в непогоду
Как отмечается, штрафы перестанут налагаться, если нарушения произошли во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса, а также при жалобах граждан на плохую работу камер, при отключении светофоров и другое.
Газета.Ru 06:21
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
ИА InterMedia вчера в 13:58
Политика
Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу
Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru 12:42
Происшествия
Пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
«Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 1 и 2 октября в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на четырёх рыболовных шхунах», — приводит РИА Новости сообщение пограничников.
RT на русском 04:24
Политика
ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК 16:14
Здоровье
В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить
Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.
ТАСС вчера в 06:51
Экономика
Клиенты Сбербанка попали на черный рынок
Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.
Коммерсантъ 18:43
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС 14:49
Культура
Скончался знаменитый чешский певец Карел Готт
Восток-Медиа 10:59
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31