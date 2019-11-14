Политика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал возможность визита Трампа в Москву 9 мая

Ранее Трамп заявил, что хотел бы присутствовать 9 мая в Москве на торжествах, посвящённых победе. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия пока не получала ответа от США о присутствии главы Белого дома на празднике.
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Путин назвал визит Трампа в Москву 9 мая правильным шагом

Известиявчера в 16:05

Путин назвал верным шагом возможный приезд Трампа в Москву на 9 Мая

РБКвчера в 15:02

Путин заявил, что хорошие переговоры с Трампом возможны

Газета.Ruвчера в 14:05

Путин заявил, что пока у него встреча с Трампом не планируется

ТАССвчера в 14:33

Путин оценил возможный приезд Трампа в Россию

URA.Ruвчера в 14:07

Путин прокомментировал возможность визита Трампа в Москву 9 мая

RT на русскомвчера в 14:54

Приезд Трампа на парад Победы был бы правильным, считает Путин

РИА Новостивчера в 14:35
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Происшествия

В квартире на западе Москвы произошел взрыв

ТАСС вчера в 19:42
Общество

Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

Политика Сегодня вчера в 05:22
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета вчера в 11:50
Общество

Майор ФСБ случайно выдал гостайну, когда просил отпуск

Сотрудник пограничного управления ФСБ по Крыму случайно выдал гостайну суду.
URA.Ru вчера в 23:08
Армия и оружие

Генерал ФСБ: контрразведка помогла создать новое оружие

Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний заявил, что в начале 2000-х годов контрразведчики отвлекли внимание зарубежных спецслужб, позволив военным создать новое секретное оружие.
News.ru 13 ноября в 12:30
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

RT на русском вчера в 14:26
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Политика

Путин считает, что критика в отношении власти необходима

Что касается практики применения закона об оскорблении власти, то, по оценке Путина, она не носит "запредельного характера".
ТАСС вчера в 14:23
Политика

Путин заявил о выполнении задач России в Сирии

Россия выполнила поставленные в Сирии задачи. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 16:30
Происшествия

Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Газета.Ru вчера в 11:36
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 13 ноября в 06:11
Политика

Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы

Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
Ведомости вчера в 08:13
Общество

Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Коммерсантъ вчера в 17:59
Интернет

Портал госуслуг стал принимать платежи через Google Pay

Мобильное приложение "Госуслуги" получило функцию приема платежей через через сервис Google Pay.
Будущее России. Национальные проекты 00:00
Футбол

Полузащитник «Краснодара» Намли может перейти в «Рубин»

Кубанские новости вчера в 11:12
Технологии

Apple может запустить общую подписку на свои сервисы

Корпорация Apple рассматривает возможность объединения своих платных сервисов (Apple News+, Apple TV+ и Apple Music) в единую подписку.
Adindex.ru вчера в 22:47
Наука

Пересадка кала пожилых мышей улучшила мозг молодых

Пересадив молодым мышам кал старых, исследователи обратили внимание, что этот процесс ускорил нейрогенез — процесс производства новых нервных клеток — в гиппокампе.
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Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном

Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Bimru.ru вчера в 05:28
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
Здоровье

Эксперты доказали смертельную опасность популярного лекарства

Американские ученые из Медицинского центра Эйнштейна доказали негативное воздействие популярной пищевой добавки и лекарственного средства «Кратом».
UfacityNews.ru вчера в 06:16
Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна вчера в 16:27
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru вчера в 06:21
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM вчера в 07:42
Кино

Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон

Discover24 вчера в 05:48
Гаджеты

Представили смартфон Motorola Razr с гибким экраном

Motorola Razr с гибким экраном имеет 6,2-дюймовый основной экран, с вырезом вверху для 5Мп камеры и датчиков.
Газета DAILY вчера в 15:07
Политика

Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Rambler News Service вчера в 14:41
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Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса вчера в 15:58
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