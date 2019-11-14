Политика
RT на русскомПутин прокомментировал возможность визита Трампа в Москву 9 мая
Ранее Трамп заявил, что хотел бы присутствовать 9 мая в Москве на торжествах, посвящённых победе. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия пока не получала ответа от США о присутствии главы Белого дома на празднике.
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Происшествия
В квартире на западе Москвы произошел взрыв
Общество
Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Общество
Майор ФСБ случайно выдал гостайну, когда просил отпуск
Сотрудник пограничного управления ФСБ по Крыму случайно выдал гостайну суду.
Армия и оружие
Генерал ФСБ: контрразведка помогла создать новое оружие
Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний заявил, что в начале 2000-х годов контрразведчики отвлекли внимание зарубежных спецслужб, позволив военным создать новое секретное оружие.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Политика
Путин считает, что критика в отношении власти необходима
Что касается практики применения закона об оскорблении власти, то, по оценке Путина, она не носит "запредельного характера".
Политика
Путин заявил о выполнении задач России в Сирии
Россия выполнила поставленные в Сирии задачи. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Политика
Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы
Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму
В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Интернет
Портал госуслуг стал принимать платежи через Google Pay
Мобильное приложение "Госуслуги" получило функцию приема платежей через через сервис Google Pay.
Футбол
Полузащитник «Краснодара» Намли может перейти в «Рубин»
Технологии
Apple может запустить общую подписку на свои сервисы
Корпорация Apple рассматривает возможность объединения своих платных сервисов (Apple News+, Apple TV+ и Apple Music) в единую подписку.
Наука
Пересадка кала пожилых мышей улучшила мозг молодых
Пересадив молодым мышам кал старых, исследователи обратили внимание, что этот процесс ускорил нейрогенез — процесс производства новых нервных клеток — в гиппокампе.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном
Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Здоровье
Эксперты доказали смертельную опасность популярного лекарства
Американские ученые из Медицинского центра Эйнштейна доказали негативное воздействие популярной пищевой добавки и лекарственного средства «Кратом».
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Гаджеты
Представили смартфон Motorola Razr с гибким экраном
Motorola Razr с гибким экраном имеет 6,2-дюймовый основной экран, с вырезом вверху для 5Мп камеры и датчиков.
Политика
Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»
Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.