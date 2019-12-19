Политика
Взгляд.руПутин оценил вероятность импичмента Трампа
Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал отношения России и США, а также заметил, что Украина получает от Соединенных Штатов и Евросоюза очень условную помощь. Путин отметил, что не уверен в том, что дни президентства Дональда Трампа в США сочтены.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Политика
Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани
В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
Политика
Путин: РФ не может дотировать Белоруссию, продавая ей газ по цене, как в Смоленске
Белоруссия уже получает газ из России по самой низкой цене в $127 за 1 тыс. куб. м. При этом Россия не может дотировать всю экономику Белоруссии, продавая газ по цене, как в Смоленске.
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Политика
Путин прокомментировал закон о домашнем насилии
Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Политика
Путин раскрыл самые сложные события во время своего президентства
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти.
Происшествия
Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Фигурное катание
Траньков: в ФФККР не очень хорошо разбираются в соцсетях
Политика
Путин рассказал о причине победы Джонсона на выборах в Великобритании
Президент России Владимир Путин сказал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоньше чувствовал настроения британского общества, поэтому одержал победу на досрочных парламентских выборах.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Политика
Путин назвал выходной 31 декабря логичным
Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
Политика
Путин хочет отменить оговорку в Конституции о двух сроках подряд
Путин заявил, что надо отменить оговорку «два срока подряд» в Конституции.
Происшествия
Воспитательница намазала лица детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика
Воспитательница одного из столичных детских садов нанесла зеленку на лица детей, чтобы скрыть побои у одного мальчика.
Общество
Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря
Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
Авто
В Euro NCAP «разбили» Volkswagen Golf VIII и новый Nissan Juke
Экономика
Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
Спорт
Путин: «Решение WADA по России не соответствует здравому смыслу»
Президент России Владимир Путин недоумевает от решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить страну на 4 года от международных соревнований за манипуляцию с данными баз московской антидопинговой лаборатории.
Политика
Путин ответил на вопрос о «предстоящей ядерной войне»
Президент России Владимир Путин отреагировал на заданный на большой пресс-конференции вопрос японского журналиста об отношении к возможной ядерной войне.
Экономика
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%
В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы россиян за девять месяцев начали расти.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Происшествия
Полицейские на Сахалине избили мужчину из-за фамилии
Сахалинские полицейские избили 38-летнего военнослужащего, приняв его за преступника. Об этом 19 декабря сообщает ИА «Сахалин.инфо».
Политика
Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ
Президент РФ Владимир Путин признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала об отношениях с Пугачевой
Певица никогда не нравилась Примадонне В недавнем интервью бывшая участница проекта "Фабрика звезд − 5" и конкурса "Евровидение", 37-летняя Наталья Подольская, впервые рассказала о своих отношениях с Аллой Пугачевой.
Авто
АвтоВАЗ выпустил юбилейную Lada Vesta
В декабре с конвейера автозавода «LADA Ижевск» сошел юбилейный автомобиль семейства Lada Vesta.
Политика
Рейтинг Зеленского вырос до 62 процентов
Согласно имеющейся информации, за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского увеличился с 53% до 62%, вместе с тем уменьшилось и недовольство его работой.
Происшествия
Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»
В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
Политика
Глава МИД Японии передал Лаврову предложения по мирному договору
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову конкретные соображения о том, как продвигаться далее в вопросе заключения мирного договора.
Политика
Узбекистан признан страной года по версии The Economist
Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.