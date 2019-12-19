Политика

Взгляд.руВзгляд.руПутин оценил вероятность импичмента Трампа

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал отношения России и США, а также заметил, что Украина получает от Соединенных Штатов и Евросоюза очень условную помощь. Путин отметил, что не уверен в том, что дни президентства Дональда Трампа в США сочтены.
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Путин усомнился в успехе импичмента Трампа

РБК06:16

Президент РФ усомнился в успехе импичмента Трампа

Интерфакс05:37

Путин назвал импичмент Трампа продолжением внутриполитической борьбы в США

ТАСС05:53

Обозреватель «Ъ» Алексей Наумов о словах Путина об импичменте Трампу

Коммерсантъ06:48

Депутат оценила слова Путина об импичменте Трампу

РИА Новости06:59

Путин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу

RT на русском05:36

Путин назвал надуманными причины импичмента Трампа

Газета.Ru05:22
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Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

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ТАСС 07:41
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Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
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Lenta.ru 06:53
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России

Lenta.ru 05:24
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Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
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Путин раскрыл самые сложные события во время своего президентства

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти.
Lenta.ru 07:27
Происшествия

Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова

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Траньков: в ФФККР не очень хорошо разбираются в соцсетях

RT на русском 02:50
Политика

Путин рассказал о причине победы Джонсона на выборах в Великобритании

Президент России Владимир Путин сказал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоньше чувствовал настроения британского общества, поэтому одержал победу на досрочных парламентских выборах.
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Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Политика

Путин назвал выходной 31 декабря логичным

Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
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Политика

Путин хочет отменить оговорку в Конституции о двух сроках подряд

Путин заявил, что надо отменить оговорку «два срока подряд» в Конституции.
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Происшествия

Воспитательница намазала лица детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика

Воспитательница одного из столичных детских садов нанесла зеленку на лица детей, чтобы скрыть побои у одного мальчика.
Вечерняя Москва 07:50
Общество

Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря

Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
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В Euro NCAP «разбили» Volkswagen Golf VIII и новый Nissan Juke

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Президент России Владимир Путин недоумевает от решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить страну на 4 года от международных соревнований за манипуляцию с данными баз московской антидопинговой лаборатории.
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Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%

В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы россиян за девять месяцев начали расти.
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Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

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Полицейские на Сахалине избили мужчину из-за фамилии

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Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ

Президент РФ Владимир Путин признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны.
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Певица никогда не нравилась Примадонне В недавнем интервью бывшая участница проекта "Фабрика звезд − 5" и конкурса "Евровидение", 37-летняя Наталья Подольская, впервые рассказала о своих отношениях с Аллой Пугачевой.
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В декабре с конвейера автозавода «LADA Ижевск» сошел юбилейный автомобиль семейства Lada Vesta.
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Согласно имеющейся информации, за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского увеличился с 53% до 62%, вместе с тем уменьшилось и недовольство его работой.
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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову конкретные соображения о том, как продвигаться далее в вопросе заключения мирного договора.
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