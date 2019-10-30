Политика
ИзвестияПутин усомнился в способности Зеленского справиться с националистами
Президент России Владимир Путин усомнился в том, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет справиться с националистами, находящимися в районах на юго-востоке Украины, где должно произойти разведение сил.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
Общество
Стал известен состав новой экспедиции на МКС
На Международную космическую станцию (МКС) в апреле отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди.
Lenta.ru 19:55
Авто
Новый Nissan Sentra получит вариатор
Представители компании Nissan анонсировали, что новое поколение Nissan Sentra получит более мощный двигатель, а также вариатор.
Faktom 02:55
Авто
Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России
Сегодня, 30 октября, в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня 07:38
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Общество
Кому из знаков Зодиака 29 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
Тельцам 29 октября судьба напомнит о семейных ценностях.
SM News 28 октября в 00:25
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° вчера в 11:53
Авто
Lamborghini отозвал в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador
Компания Lamborghini из-за возможных проблем с двигателем отзывает в России 27 автомобилей Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster).
Автоновости дня вчера в 04:13
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru вчера в 11:00
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Общество
Сотни москвичей собрались возле «Яндекса» ради бесплатной колонки
Утром 30 октября сотни москвичей пришли к офису компании «Яндекс» для того, чтобы получить бесплатную колонку «Яндекс.Станция Мини».
Мослента 00:47
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
РИА Новости вчера в 16:43
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли пять человек
В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Российская газета 11:23
Происшествия
На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете
На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
РБК 19:37
Армия и оружие
В Норвегии прокомментировали сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости 19:44
Футбол
Йордан Осорио: «Хочу остаться в „Зените“»
Защитник «Зенита» Йордан Осорио после победы над «Томью» (4:0) в 1/8 финала Олимп-Кубка России рассказал о матче и прокомментировал свое будущее.
Спорт-Экспресс 15:58
Здоровье
Время работы поликлиник в Чите могут увеличить
Министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников заявил о возможном увеличении времени работы поликлиник в Чите.
Zab.RU 01:12
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Газета.Ru 07:22
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь в Сантьяго, и конференцию ООН по климату в декабре из-за ситуации с протестами в стране.
ТАСС 10:37
Политика
Семь стран ввели санкции против лиц и организаций за связи с Ираном
Включенные в список физические лица и организации подозреваются в связях с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) и ливанской шиитской партией «Хезболлах».
ГЛАС.RU 15:26
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru 10:44
Общество
Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России
Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
РИА Новости 09:01
Футбол
Фоменко покинул пост главного тренера «Краснодара-2»
«Краснодар» объявил об уходе Олега Фоменко с поста главного тренера второй команды клуба. Решение принято по обоюдному согласию сторон.
Sportbox.RU 13:11
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
RT на русском 18:46
Политика
Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
Путин отметил, что Россия готова к конструктивным решениям "и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину", причем это позволит Киеву значительно сэкономить.
Российская газета 16:35
Здоровье
Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи
Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.
Live24 вчера в 05:48
Экономика
Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
RT на русском вчера в 18:25