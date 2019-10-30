Президент России Владимир Путин усомнился в том, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет справиться с националистами, находящимися в районах на юго-востоке Украины, где должно произойти разведение сил.

Путин усомнился в способности Зеленского справиться с националистами

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