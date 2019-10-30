Политика

ИзвестияИзвестияПутин усомнился в способности Зеленского справиться с националистами

Президент России Владимир Путин усомнился в том, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет справиться с националистами, находящимися в районах на юго-востоке Украины, где должно произойти разведение сил.
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Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

RT на русском15:05

Путин усомнился в возможности Зеленского справиться с националистами на Украине

Интерфакс14:09

Путин оценил возможности Зеленского «справиться» с националистами

РБК14:08

Путин прокомментировал действия Зеленского в Донбассе

Lenta.ru14:08

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

РИА Новости14:12

Путин считает, что Зеленский не похож на националиста

ТАСС13:52

Путин: Зеленский на украинского националиста не похож

Life.ru13:52
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Общество

Стал известен состав новой экспедиции на МКС

На Международную космическую станцию (МКС) в апреле отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди.
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Новый Nissan Sentra получит вариатор

Представители компании Nissan анонсировали, что новое поколение Nissan Sentra получит более мощный двигатель, а также вариатор.
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Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России

Сегодня, 30 октября, в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
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Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
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Кому из знаков Зодиака 29 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее

Тельцам 29 октября судьба напомнит о семейных ценностях.
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Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

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Lamborghini отозвал в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador

Компания Lamborghini из-за возможных проблем с двигателем отзывает в России 27 автомобилей Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster).
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Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе

Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru вчера в 11:00
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Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Общество

Сотни москвичей собрались возле «Яндекса» ради бесплатной колонки

Утром 30 октября сотни москвичей пришли к офису компании «Яндекс» для того, чтобы получить бесплатную колонку «Яндекс.Станция Мини».
Мослента 00:47
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
РИА Новости вчера в 16:43
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погибли пять человек

В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Российская газета 11:23
Происшествия

На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете

На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
РБК 19:37
Армия и оружие

В Норвегии прокомментировали сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 19:44
Футбол

Йордан Осорио: «Хочу остаться в „Зените“»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио после победы над «Томью» (4:0) в 1/8 финала Олимп-Кубка России рассказал о матче и прокомментировал свое будущее.
Спорт-Экспресс 15:58
Здоровье

Время работы поликлиник в Чите могут увеличить

Министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников заявил о возможном увеличении времени работы поликлиник в Чите.
Zab.RU 01:12
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз стал отцом

Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Происшествия

Солдат-срочник в Забайкалье планировал убить только одного офицера

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Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь в Сантьяго, и конференцию ООН по климату в декабре из-за ситуации с протестами в стране.
ТАСС 10:37
Политика

Семь стран ввели санкции против лиц и организаций за связи с Ираном

Включенные в список физические лица и организации подозреваются в связях с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) и ливанской шиитской партией «Хезболлах».
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru 10:44
Общество

Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России

Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
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Фоменко покинул пост главного тренера «Краснодара-2»

«Краснодар» объявил об уходе Олега Фоменко с поста главного тренера второй команды клуба. Решение принято по обоюдному согласию сторон.
Sportbox.RU 13:11
Общество

В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны

RT на русском 18:46
Политика

Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной

Путин отметил, что Россия готова к конструктивным решениям "и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину", причем это позволит Киеву значительно сэкономить.
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Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи

Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.
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Экономика

Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд

«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
RT на русском вчера в 18:25
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