Политика

BFM.ruBFM.ruПутин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты. Об этом глава государства сказал в интервью ТАСС.
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Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

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Ведомости03:09

Путин признался, что его коробят слишком высокие зарплаты глав ряда госкомпаний

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Путин оправдал сверхдоходы глав госкорпораций

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Путин прокомментировал многомиллионные зарплаты топ-менеджмента

Газета.Ru04:21
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Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал победу над экс-вице-президентом США Джозефом Байденом на праймериз Демократической партии, которые прошли в штате Калифорния 3 марта.
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Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
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Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
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Общество

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Консульство Чехии в Екатеринбурге приостановило выдачу виз В стране объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.
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Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
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Мировые цены на нефть уверенно растут

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Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге

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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru вчера в 12:45
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Экономист спрогнозировал сроки восстановления курса рубля

После обвала курс постепенно вернется к уровню 61 рубль за доллар США, считает аналитик Goldman Sachs Клеменс Граф.
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Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
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Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
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Более 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году

К концу текущего года 62 региона России могут остаться без запасов ликвидности.
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Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

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