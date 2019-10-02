Политика

ВедомостиВедомостиПутин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН

Президент Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы.
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Путин пообещал «вмешаться» в американские выборы: «Только никому не говорите»

Московский Комсомолец11:25

Путин не в восторге от выступления Греты Тунберг в ООН

Интерфакс09:22

Путин заявил, что не разделяет восторгов по поводу выступлений Греты Тунберг

ТАСС09:15

Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН

Rambler News Service08:56

Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН

РИА Новости08:49

Путин признался, что не разделяет восторгов от выступления Греты Тунберг

Life.ru08:32

Путин оценил выступление Греты Тунберг в ООН. Общий восторг он не разделяет

Телеканал 360°08:28
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Здоровье

Мать 18-летнего онкобольного из Кургана обратилась за помощью к Путину

45.ru 09:57
Политика

В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России

Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Происшествия

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Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.
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Армия и оружие

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Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Интерфакс 10:30
Политика

Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.
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Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
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Microsoft сегодня презентует новую ОС Windows 10X

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Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
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