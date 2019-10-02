Политика
ВедомостиПутин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН
Президент Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы.
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Путин пообещал «вмешаться» в американские выборы: «Только никому не говорите»
Московский Комсомолец11:25
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Политика
В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей
Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.
ФАН 12:28
Общество
Гороскоп 3 октября: Овны влюбятся, у Водолеев внутренние разногласия
Даже если вы уже имеете спутника, не пугайтесь – ведь все в ваших руках; тем, кто пока одинок, эта любовь принесет радость общения и удачу.
Амур.инфо 11:15
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Шоу-бизнес
ГИБДД начала проверку в отношении Боярского
Петербургские автоинспекторы инициировали проверку по факту появления в Сети снимка, на котором человек, похожий на Михаила Боярского, припарковал Мерседес на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе, сообщает Interfax.
Рамблер 02:43
Политика
Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.
RT на русском 09:05
Спорт
Самуэльссон вновь призвал отстранить всех российских спортсменов
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал Всемирное антидопинговое агентство.
Спорт-Экспресс 11:06
Единоборства
Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко
Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
Чемпионат 30 сентября в 03:15
Армия и оружие
На войне в Ливии уже погибли десятки россиян
По данным "Медузы" тела россиян даже не хотят выдавать родным - речь идет об уроженцах, например, Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей.
Новые Известия 12:30
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Гаджеты
Microsoft сегодня презентует новую ОС Windows 10X
Актуальные Новости 04:50
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Аллы Пугачевой в мини-платье
Юлия Проскурякова, Ида Достман, Лиза Галкина, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте В центре внимания на фото, которым поделился Галкин находится 6-летняя Лиза.
Вокруг ТВ 06:32
Авто
Объявлены цены и комплектации новой Toyota RAV4 в России
Сегодня дилерские центры Toyota в РФ начали принимать заказы на вседорожник Toyota RAV4 пятой генерации, выпуск которого организован на заводе в Санкт-Петербурге.
Новые автомобили вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости вчера в 11:08
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Экономика
Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников
Переход России на новую систему оплаты труда медработников потребует не менее двух лет, заявила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании у президента.
РИА Новости 12:08
Театры
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
ТАСС вчера в 10:11
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Политика
Путин проведет заседание Госсовета по вопросам здравоохранения
Президент России Владимир Путин назначил заседание Государственного совета, посвященное здравоохранению, на конец октября.
Lenta.ru 12:16
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Здоровье
Минздрав обвинил медиков центра Блохина в нарушении врачебной этики
Видеообращение врачей НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина является "грубым нарушением врачебной этики".
Труд вчера в 07:07
Общество
«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в центре и на востоке Москвы
В «Мосгазе» добавили, что запах газа, согласно метеорологическим прогнозам, может ощущаться в Центральном и Восточном административных округах столицы.
РБК 10:13
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51